Liga Peruana de Vóley 2024: programación y horarios de los partidos de la fecha 3 del torneo

El último fin de semana se disputó la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-25, dejando partidos que serán muy difíciles de superar en la temporada.

El sábado, Deportivo Soan dio el batacazo de la jornada al vencer por 3-1 a Géminis. En tanto, Universitario de Deportes no tuvo problemas para derrotar a Rebaza Acosta por 3-0, encuentro que prometía —en a la previa— ser más parejo.

Y el domingo, Circolo sorprendió a Regatas Lima al vencerlo por 3-2, en un partido que se extendió por casi dos horas. Mientras que Alianza Lima apabulló a Deportivo Wanka por 3-0, demostrando por qué es uno de los candidatos al título.

Para la tercera fecha se esperan encuentro aún más interesantes. El sábado San Martín y Circolo disputarán uno de los cotejos más esperados. Mientras que el domingo, Universitario y Regatas Lima se verán las caras en un partido de pronóstico reservado.

Programación y horarios de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Sábado 21 de diciembre

12:30 p.m. | Atenea vs Deportivo Soan

3:15 p.m. | San Martín vs Circolo

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Tupac Amaru

Domingo 22 de diciembre

12:30 p.m. | Wanka vs Olva Latino

3:15 p.m. | Géminis vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Universitario vs Regatas Lima

¿Dónde ver la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024 en vivo por TV?

La segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También se podrá ver vía ONLINE por la página web y el canal de YouTube de Latina y por Movistar Play. Adicionalmente, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Precios de entradas de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Los precios de las entradas para los partidos por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley están disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General Norte, Sur, Oriente y Occidente: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles