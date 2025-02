Con Alianza Lima vs San Martín: programación de los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jornada decisiva. Este fin de semana se disputará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 204-2025, la cual tendrá encuentros decisivos para definir el primer lugar y el último clasificado a la siguiente instancia del torneo.

El día sábado 15 de febrero arranca la jornada con el partido entre Circolo (6) y Deportivo Soan (5), equipos que se encuentran separados en la tabla de posiciones por apenas dos puntos. Luego, Universitario —que buscará el primer lugar— jugará ante Tupac Amaru, cuadro que no ha sumado un punto en toda la etapa regular. Por último, Géminis (8) y Atenea (9) se enfrentarán en el partido que definirá al octavo clasificado a la segunda instancia del torneo.

Y el domingo, la jornada lo abren Rebaza Acosta (7) y Olva Latino (11). Luego, se enfrentan Regatas Lima (4) y Deportivo Wanka (11). Y cierran la fecha Alianza Lima (1) y San Martín (3). De ganar las santas, y si en caso la 'U' gana su encuentro, podría perder el primer lugar.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación y horarios de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Sábado 15 de febrero

12:30 p.m. | Circolo vs Deportivo Soan

3:15 p.m. | Universitario vs Tupac Amaru

5:00 p.m. | Géminis vs Atlético Atenea

Domingo 16 de febrero

12:30 p.m. | Rebaza Acosta vs Olva Latino

3:15 p.m. | Regatas Lima vs Deportivo Wanka

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín

Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025: tabla de posiciones

Fecha #10

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 10 9 1 29:5 28 2 Universitario 10 9 1 27:7 26 3. San Martín 10 8 2 25:7 24 4. Regatas Lima 10 7 3 24:11 22 5. Deportivo Soan 10 6 4 19:17 18 6. Circolo Sportivo 10 6 4 20:17 16 7. Rebaza Acosta 10 6 4 21:18 16 8. Deportivo Géminis 10 3 7 14:22 11 9. Atlético Atenea 10 3 7 12:23 10 10. Olva Latino 10 2 8 9:27 5 11. Deportivo Wanka 10 1 9 8:27 4 12 Túpac Amaru 10 0 10 3:30 0

¿Dónde ver la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2024 en vivo por TV?

La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También se podrá seguir vía ONLINE por la página web y el canal de YouTube de Latina y por Movistar Play. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Precios de entradas de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Los precios de las entradas para los partidos por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley están disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General Norte, Sur, Oriente y Occidente: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles