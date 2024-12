Liga Peruana de Vóley: así se jugará la segunda fecha del torneo nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último fin de semana arrancó la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-25, donde los cuadros favoritos no tuvieron problemas en vencer a sus rivales.

Alianza Lima derrotó 3-0 a Atlético Atenea, equipo que recién ascendió a la máxima categoría. Universitario también venció por el mismo marcador a Deportivo Soan. Mientras que San Martín y Regatas también ganaron sus cotejos ante Deportivo Wanka y Olva Latino, respectivamente.

La gran sorpresa de la jornada fue la victoria de Rebaza Acosta por 3-0 sobre Circolo, demostrando que es un serio candidato al campeonato.

Para la segunda fecha, los partidos más interesantes serán los que disputarán Universitario vs Rebaza Acosta, Regatas vs Circolo y Alianza Lima vs Wanka.

Todos los encuentros de la segunda fecha se jugarán en el Polideportivo de Villa el Salvador.

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 14 de diciembre

12:30 p.m. | Atlético Atenea vs Túpac Amaru

3:15 p.m. | Géminis vs Deportivo Soan

5:00 p.m. | Universitario vs Rebaza Acosta

Domingo 15 de diciembre

12:30 p.m. | San Martín vs Latino Amisa

3:15 p.m. | Regatas vs Circolo

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Wanka

¿Dónde ver la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley en vivo por TV?

La segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También se podrá ver vía ONLINE por la página web y el canal de YouTube de Latina y por Movistar Play. Adicionalmente, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Precios de entradas de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley

Los precios de las entradas para los partidos por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley están disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General Norte, Sur, Oriente y Occidente: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles