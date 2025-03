Programación y horarios de los partidos de la fecha 3 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jornada de definición. Este fin de semana se disputará la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total, la cual tendrá como protagonista el duelo que definirá al equipo que descenderá a la Liga Intermedia. De hecho, este será el partido que abrirá la tercera jornada.

Deportivo Wanka vs Túpac Amaru se jugarán la vida el sábado para ver quién jugará la revalidación y quién perderá la categoría. Luego, Atlético Atenea se enfrentará a Regatas Lima, es un partido que promete ser parejo.

Y el día domingo, Deportivo Géminis y Olva Latino, quienes lograron mantener la categoría, cerrarán el cuadrangular de descenso para definir quién es el ganador. Luego, Circolo jugará ante Deportivo Soan, quien sorprendió en la última a Alianza Lima ganándole dos sets. Y, por último, Universitario se enfrentará a Rebaza Acosta.

En tanto, el partido entre Alianza Lima vs San Martín, programado para el sábado 8 de marzo, ha sido reprogramado porque el cuadro blanquiazul jugará el Sudamericano de Cllubes.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación y horarios de la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 8 de marzo

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Túpac Amaru

3:15 p.m. | Atlético Atenea vs Regatas Lima





Domingo 9 de marzo

12:30 p.m. | Deportivo Géminis vs Olva Latino

3:15 p.m. | Circolo vs Deportivo Soan

5:00 p.m. | Universitario vs Rebaza Acosta

Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025: tabla de posiciones

Fase 2 - fecha #2 octogonal

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 2 2 0 6-2 8* 2 Alianza Lima 2 2 0 6-3 6* 3. San Martín 2 2 0 6-3 5 4. Rebaza Acosta 2 1 1 5-3 4 5. Regatas Lima 2 1 1 4-3 3 6. Deportivo Soan 2 0 2 2-6 1 7. Circolo Sportivo 2 0 1 2-6 0 8. Atlético Atenea 2 0 1 1-6 0

Universitario recibió la bonificación de +2 puntos tras ser el mejor de la primera fase.

Alianza Lima recibió la bonificación de +1 punto al ser el segundo mejor de la primera fase.

Fase 2 - fecha #1 cuadrangular por la permanencia

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Deportivo Géminis 2 2 0 6-1 6 2 Olva Latino 2 2 0 6-3 5 3. Deportivo Wanka 2 0 2 2-6 1 4. Túpac Amaru 2 0 2 2-6 0

Los dos primeros mantienen la categoría para la próxima temporada.

El 3° jugará la serie por la revalidación.

El 4° desciende a la Liga Intermedia 2025-26.

¿Dónde ver la fecha 3 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024 en vivo por TV?

La tercera fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También se podrá seguir vía ONLINE por la página web y el canal de YouTube de Latina, y por Movistar Play el canal de YouTube de Movistar. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.