Liga Peruana de Vóley: programación y horarios de los partidos de la fecha 6 del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este fin de semana se disputó la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-25. ¿Qué nos depara para la sexta jornada de la Liga Nacional de Vóley? Te lo contamos a continuación.

El sábado, Circolo no tuvo problemas en vencer 3-0 a Olva Latino, mientras que Regatas Lima derrotó 3-1 a Atenea. Y en el partido de fondo, Alianza Lima aplastó 3-0 a Deportivo Soan.

Y el domingo, Rebaza Acosta derrotó 3-0 a Tupac Amaru, San Martín de Porres hizo lo propio ante Géminis y Universitario venció, también, por 3-0 a Deportivo Wanka.

Para la sexta fecha, los partidos que más llaman la atención son Deportivo Soan vs Rebaza Acosta y Alianza Lima vs Circolo. Universitario, en tanto, se enfrentará a Olva Latino y Regatas Lima jugará ante Túpac Amaru.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación y horarios de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Sábado 18 de enero

12:30 p.m. | Atenea vs San Martín

3:15 p.m. | Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Olva Latino vs Universitario

Domingo 19 de enero

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis

3:15 p.m. | Tupac Amaru vs Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Circolo

¿Dónde ver la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024 en vivo por TV?

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También se podrá seguir vía ONLINE por la página web y el canal de YouTube de Latina y por Movistar Play. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Precios de entradas de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Los precios de las entradas para los partidos por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley están disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General Norte, Sur, Oriente y Occidente: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles