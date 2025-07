Octavos de final del Mundial de Vóley Sub 19: equipos, llaves, fechas y horarios de los partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empieza la carrera por el título. Culminada la fase de grupos del Mundial de Vóley Sub 19, donde la Selección Peruana no tuvo una buena actuación, ya se conocieron las llaves de los octavos de final del torneo.

En esta instancia, los grandes favoritos no tendrás rivales fáciles. Por ejemplo, Japón se enfrentará a China Taipei, Brasil jugará ante Bélgica, Turquía se medirá ante Croacia y Estados Unidos, actual campeona del mundo, hará lo propio ante Alemania.

Las grandes decepciones de la Copa Mundo han sido República Dominicana, que llegaba como una de las favoritas, y Perú, que si bien le tocó un grupo complicado, se esperaba que clasificara a los octavos de final.

A continuación, te presentamos las llaves de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 19.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 19 2025?



Las selecciones clasificadas a los octavos de final del Mundial Sub 19 de Vóley 2025 son los siguientes:

Croacia

Alemania

México

Tailandia

Brasil

China Taipei

Serbia

Argentina

Polonia

Bulgaria

Estados Unidos

Turquía

Italia

China

Japón

Bélgica

Fecha y horarios de los partidos de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 19 2025



Los partidos de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 19 se disputarán el 8 de julio en dos ciudades: Osijek (Croacia) y Vrnjacka Banja (Serbia). Los horarios de los encuentros son los siguientes: 8:15 a.m., 11:15 a.m. y 2:15 p.m., todos en horario peruano. Las llaves por los octavos de final son:

Bulgaria vs México

China Taipei vs Japón

China vs Serbia

Croacia vs Turquía

Brasil vs Bélgica

Alemania vs Estados Unidos

Polonia vs Tailandia

Italia vs Argentina



¿Cuáles son las llaves del repechaje por los puestos 17 al 24 del Mundial de Vóley Sub 19 2025?

Canadá vs Perú

Puerto Rico vs Túnez

España vs Egipto

Chile vs República Dominicana