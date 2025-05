Laura Grajales tras la victoria de Universitario sobre Regatas: "No vine para ser la salvadora, vine a aportar mi granito de arena"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario venció 3-2 a Regatas en la segunda semifinal de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total y forzó el extra game para definir al finalista del campeonato.

La gran figura del partido fue la colombiana Laura Grajales, quien se incorporó al cuadro crema hace apenas una semana para reemplazar a la brasileña Elis Bento, y que demostró ante las chorrillanas su verdadero nivel.

Tras el encuentro, la voleibolista dijo sentirse muy emocionada por el recibimiento del club y de sus compañeras. Además, confesó ser muy competitiva, por lo que si alguien la reta dentro del campo, ella responderá.

"Con mucha emoción, con mucha ilusión. El equipo me ha acogido de una manera increíble, desde lo más arriba... las chicas, que siempre han estado pendientes de mí, me han apoyado de la mejor manera. Estoy muy agradecidas por eso", indicó en un inicio.

"Como les dije: yo soy muy competitiva, a mí me encanta competir. Yo siempre he dicho que, si a mí me la hacen una vez, yo lo hago el doble. A mí me la hizo una vez y yo después. Claro, después yo me calmé, porque no quería que fuera más allá", complementó.

Laura Grajales y sus palabras tras la victoria de Universitario sobre Regatas | Fuente: X

Laura Grajales y su llegada a Universitario

Luego, al ser consultada sobre su llegada a las Pumas tras la lesión de Elis Bento, indicó que no se siente una salvadora, porque el vóley es un deporte en conjunto.

"Bueno, es un reto para mí. Como me dijeron todos los entrenadores: tú no vienes aquí a ser una salvadora. Pero, yo no lo tomó como una salvadora, y ninguna lo es, porque este es un deporte de conjunto", dijo.

"Sin embargo, yo quiero dar lo mejor que tengo para poder ayudarlas a ellas, así como siempre hablamos en el camerino, que cada una de lo mejor, que con eso vamos a dar un granito en el equipo y se verán los resultados", añadió.