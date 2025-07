Ángela Leyva tras el triunfo histórico ante Brasil en la Copa América: "Jugamos con corazón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana hizo historia este jueves al derrotar 3-1 a Brasil en la segunda fecha de la Copa América de Vóley 2025.

El cuadro dirigido por Antonio Rizola mostró un rostro distinto al visto ante Argentina, donde Ángela Leyva fue la principal figura del partido.

Tras el cotejo, la jugadora del Besiktas de la Liga de los Sultanes, aseguró que Perú jugó "con corazón" y que está muy emocionada por el equipo que se está formando.

"El día de hoy fue un juego diferente. El equipo vino de menos a más. Fue un juego complicado. Argentina jugó muy bien y Brasil también jugó muy bien. Sé que las chicas son muy jóvenes, tienes un buen equipo", indicó en un inicio.

"Me quedo con la actitud del equipo. Jugamos con corazón. Hace mucho tiempo que no juego de esa forma. Me siento emocionada de jugar con tanta gente alrededor, eso es lo diferente. La sensación de volver a vestir la camiseta, es algo distinto. Emocionada", finalizó.

Ángela Leyva emocionada tras victoria sobre Brasil | Fuente: YouTube

Perú y su victoria sobre Brasil

Perú mostró una cara completamente distinta a la vista ante Argentina. Con Yadhira Anchante, Ángela Leyva y Rachel Hidalgo como principales figuras, la Bicolor se impuso por 3-1 ante Brasil por la fecha 2 de la Copa América de Vóley 2025, resultado que lo pone entre las tres primeras del torneo.

El primer set tuvo a un cuadro brasileño compacto. Y si bien Perú estuvo gran parte del juego arriba en el marcado, incluso cuatro puntos por encima, supo sacar adelante el juego y llevárselo por 25-22.

En la segunda manga, Perú demostró que el juego del primer set no fue casualidad. Anchante se encontró siempre con Ángela Leyva y con Aixa Vigil, quienes aprovecharon los buenos armados de la talentosa jugadora peruana. De hecho, a partir del punto 13, siempre estuvo arriba en el marcador, cerrando el juego por 25-20.

El tercer set empezó con Brasil dominando, pero no de manera contundente. Esto fue aprovechado por la Bicolor, que igualó en el punto 10 y, de ahí en adelante, mantuvo una ventaja de cuatro puntos, los cuales fueron vitales para cerrar la manga por 25-23.

El cuarto set fue de dominio peruano. Desde el inicio, estuvo arriba en el marcador, y salvo algunos pasajes cortos, se mostró superior a su rival. Es más, logró ponerse adelante por seis puntos, llevándose el juego por 25-19.

De esta manera, Perú suma su primera victoria en la Copa América de Vóley. La próxima fecha, se enfrentará a Chile.