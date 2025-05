Perú ya conoce las fechas y horarios de sus partidos en el Mundial de Vóley Femenino Sub 19 de Croacia y Serbia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez falta menos. La Federación Internacional de Voleyball (FIVB) publicó el calendario de encuentros de la fase de grupos del Mundial de Vóley Femenino Sub 19 que se disputará en Croacia y Serbia del 2 al 13 de julio.

De acuerdo con la programación, la Selección Peruana Sub 19 -que se encuentra en el Grupo C- debutará ante Turquía el miércoles 2 de julio a las 11:15 a.m. peruana. Al día siguiente, se enfrentará a Estados Unidos a las 2:15 p.m. hora peruana.

El 4 de julio, la Bicolor se enfrentará a España a las 11:15 a.m. hora nacional. Al día siguiente, jugará ante Polonia, una de las favoritas del torneo, a las 8:15 a.m, hora peruana. Y el 7 de julio cerrará su participación en la fase de grupos cuando juegue ante Bulgaria, partido programado a las 11:15 a.m. hora peruana.

De acuerdo con el formato del torneo, los cuatro primeros de cada llave clasifican a los octavos de final, mientras que los quintos y sextos disputarán las llaves por los últimos puesto del campeonato. Los partidos de esta parte del Mundial empezará el 8 de julio.

Fixture de Perú en el Mundial Femenino de Vóley Sub 19

Fecha 1

Perú vs Turquía

Fecha: 2 de julio

Hora: 11:15 a.m.

Fecha 2

Perú vs Estados Unidos

Fecha: 3 de julio

Hora: 2:15 p.m.

Fecha 3

Perú vs España

Fecha: 4 de julio

Hora: 11:15 a.m.

Fecha 4

Perú vs Polonia

Fecha: 6 de julio

Hora: 8:15 a.m.

Fecha 5

Perú vs Bulgaria

Fecha: 7 de julio

Hora: 11:15 a.m.

¿Cuándo se jugará el Mundial de Vóley Femenino Sub 19?

Federación Internacional de Vóley (FIVB) informó que el Mundial Sub 19 que se disputará en Croacia y Serbia, entre el 2 y 13 de julio de 2025.

Grupos del Mundial de Vóley Sub 19

Grupo A: Croacia, Tailandia, Egipto, Canadá, México, Alemania

Grupo B: Serbia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, China Taipei.

Grupo C: Estados Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú, España.

Grupo D: Italia, Japón, China, Tunez, Bélgica, Chile.