Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: partido clave por fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 19 2025

Perú vs. Estados Unidos se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 2 del Grupo C en el Mundial de Vóley Sub 19 2025.

La Selección Peruana de Vóley clasificó al Mundial Sub 19 del presente año al quedar en el tercer lugar en el Campeonato Sudamericano que se disputó en Brasil. Así, ahora tendrá al frente a su par de Estados Unidos, un rival más que complicado ante el que buscará obtener su primera victoria en el certamen que se juega en Serbia y Croacia.

Así llegan Perú y Estados Unidos a la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 19 2025



Perú viene de perder 3-0 a manos de Turquía en lo que fue la jornada inaugural del campeonato, mientras que la tienda norteamericana venció 3-1 a España.

¿Cuándo y dónde juegan Perú Estados Unidos Sub 19 en vivo en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

El partido está programado para el jueves 3 de julio en el Pool C de Dvorana Gradski vrt, de la ciudad de Osijek (Croacia). El reciento tiene una capacidad para 3,500 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Estados Unidos Sub 19 en vivo en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

En Perú , el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 2:15 p.m.



, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 2:15 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 2:15 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 2:15 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 3:15 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a la 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a la 4:15 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a la 4:15 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Estados Unidos comienza a la 4:15 p.m.



En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Estados Unidos comienza a las 3:15 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Estados Unidos Sub 19 en vivo por TV?



Este partido de Perú contra Estados Unidos será transmitido por Latina y América TV. Vía streaming el torneo va a través de la aplicación VBTV. El minuto a minuto y todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.

Los grupos del Mundial de Vóley Sub 19 2025



Grupo A: Croacia, Tailandia, Egipto, Canadá, México y Alemania.

Grupo B: Serbia, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y China Taipei.

Grupo C: Estado Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú y España.

Grupo D: Italia, Japón, China, Túnez, Bélgica y Chile.

