Perú cayó 3-0 ante Italia en los cuartos de final del Mundial Sub 18 de Egipto | Fuente: FIBV

Perú no pudo con Italia. El sexteto peruano cayó 3-0 en los cuartos de final del Campeonato Mundial Sub 18 de Voleibol, que se juega en en el Coliseo Indoorr Sports Hall Suez Canal, en Egipto.

Las dirigidas de Natalia Málaga no pudieron reeditar su gran actuación ante Argentina. Las actuales campeones del mundo de la categoría se impusieron con los parciales de 25-19, 25-10 y 28-18. En el primer set, la bicolor llegó a ponerse arriba en el marcador, pero no lograron sostener el resultado. En el segundo set, las peruanas fueron superadas sin problemas y en el tercero y último juego, Perú luchó hasta el final, pero no le alcanzó para ganar

Perú empezó el partido contra Italia con Yadhira Anchante, Janelly Ceopa, Camila Pérez, María López, Antuanett Arteaga, Thaisa Mc Leod. Libero Andrea Calderón

El sexteto peruano se enfrentará a Rumania este viernes 13. El encuentro está fijado a las 8:00 de la mañana.

Perú vs. Italia. set a set

País 1er ser 2do set 3er set Perú 19 10 18 Italia 25 25 25

Otros resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 18

China 3-0 Rumania (25-17, 30-28, 25-19)

Brasil 3- 2 Rusia (21-25, 17-25, 25-19, 25-17, 15-9)



USA 3-1 Japón (17-25, 25-13, 25-19, 25-20)



Italia 3-0 Perú (25-19, 25-10, 25-18)

Tras eliminar a Argentina en octavos de final y meterse entre los ocho mejores del mundo, el sexteto peruano quiere seguir haciendo historia en el Mundial Sub 18. El equipo dirigido por Natalia Málaga está con el ánimo al tope y espera dar la sorpresa ante las favoritos del certamen. El objetivo es clasificar a los semifinales.

italia es el actual campeón de la categoría y saldrá a defender su título, pero no ha tenido una campaña regular: cedieron cuatro sets (dos ante Estados Unidos y dos frente a México). Así que Natalia Málaga ya las tiene estudiadas.

Entre las jugadoras más destacadas en el sexteto peruano está Thaisa McLeod, quien se ha convertido en la máxima anotadora,