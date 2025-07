Perú vs Turquía EN VIVO: se enfrentan en Osijek por la fecha 1 del Mundial de Vóley Sub 19

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs Turquía EN VIVO: se enfrentan este miércoles 2 de julio por la fecha 1 del grupo C del Mundial de Vóley Sub 19 2025. El cotejo se disputará en el Dvorana Gradski vrt de la ciudad de Osijek (Croacia), desde las 11:15 a.m. hora peruana. Será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD), América (4 y 704 HD) y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú vs Turquía Sub 19: ¿Cómo clasificó la ‘Bicolor’ al Mundial de Vóley Sub 19 2025?



La Selección Peruana clasificó al Mundial de Vóley Sub 19 tras quedar en el tercer lugar en el Campeonato Sudamericano que se disputó en Brasil.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Turquía Sub 19 en vivo en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?



El encuentro entre Perú vs Turquía por el Mundial de Vóley Sub 19 se disputará este miércoles 2 de julio en el Dvorana Gradski vrt de la ciudad de Osijek, Croacia. El recinto tiene capacidad para 3538 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Turquía Sub 19 en vivo en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?



En Perú , el partido Perú vs Turquía comienza a las 11:15 a.m.

, el partido Perú vs Turquía comienza a las 11:15 a.m. En Turquía , el partido Perú vs Turquía comienza a las 7:15 p.m.

, el partido Perú vs Turquía comienza a las 7:15 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Turquía comienza a las 11:15 a.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Turquía comienza a las 11:15 a.m.

En Chile, el partido Perú vs Turquía comienza a las 12:15 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Turquía comienza a las 12:15 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Turquía comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Turquía comienza a la 1:15 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Turquía comienza a la 1:15 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Turquía comienza a la 1:15 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Turquía comienza a la 1:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Turquía comienza a las 10:15 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Turquía comienza a las 12:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Turquía Sub 19 en vivo por TV y streaming?



El partido entre Perú vs Turquía Sub 19 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y América TV (4 y 704 HD). Vía streaming, será transmitido por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Perú vs Turquía Sub 19: últimos resultados de sus partidos

Mundial Perú Sub 17 2024

Perú 3-1 Turquía

Preolímpico Mayores 2023

Perú 1-3 Turquía

Mundial Egipto Sub 18 2019

Perú 3-0 Turquía