Antonio Rizola tras triunfo de la selección: "Pasamos momentos de dificultad, pero ellas tuvieron las condiciones de jugar bien"

Antonio Rizola, director técnico de la selección sub 17, destacó la actitud de las jugadoras para sacar adelante el duelo ante Canadá y conseguir el primer triunfo en el Mundial de la categoría que se desarrolla en el país.

"Pasamos momentos de dificultad en el partido, pero ellas tuvieron las condiciones de restablecer la tranquilidad y jugar tácticamente muy bien este duelo. Fueron muy disciplinadas, me ayudaron a preparar tácticamente este duelo. Eso es importante, que las atletas participen de esta organización de juego", expresó el entrenador tras el duelo.

Rizola también reconoció que vive con intensidad los partidos al igual que sus dirigidas. Sin embargo, aseguró que tiene toda la tranquilidad de apoyar al equipo.

"Yo no me quedo nervioso, tengo conciencia para orientarlas en mi desplazamiento. Si uno no juega junto con ellas, se pierden. Tienen que sentir una energía positiva, desde fuera hacia dentro del campo. Ahora ya pasó la victoria ante Canadá, ahora pensamos en República Dominicana", manifestó.

Perú venció 3-0 a Canadá (25-15, 25-14 y 25-14) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Vóley Sub 17 2024, y buscará su clasificación a los octavos de final este lunes cuando enfrente a República Dominicana.

Competencia internacional

El Mundial de Vóley Sub 17 2024 se desarrolla del 17 al 24 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja y en el Polideportivo Legado de Villa El Salvador.

Perú inició su participación perdiendo 3-0 ante Brasil, se recuperó venciendo por igual marcador a Canadá y ahora está obligado a ganarle a República Dominicana para clasificar a la siguiente etapa del torneo.