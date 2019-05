Esta Copa Panamericana servirá de preparación para el Mundial de México | Fuente: FPV

Se preparan. La Selección Peruana de Voleibol Sub 20, dirigida por Natalia Málaga, tiene como objetivo realizar una gran campaña en el Mundial de México y para eso quiere aprovechar al máximo su participación en la Copa Panamericano que se realizará en nuestra capital desde este lunes.

El equipo peruano integrá el grupo B junto a Cuba, Guatemala y Honduras. Justamente, ante este último hará su debut este lunes en el Manuel Bonilla. La cita es a las 7:00 de la noche.

“Este es un equipo que ha trabajado fuerte, que demostrará mucha competitividad, es lo que prometemos. Son chicas con disciplina y comprometidas con su selección”, resaltó Natalia Málaga.

La Selección Peruana de Voleibol Sub 20 está conformada por las siguientes deportistas: Ariana Arciniega, Kiara Montes, Flavia Montes, Giulia Montalvetti, Claudia Palza, Daniela Muñoz, María Fernanda López - Torres, Janelly Ceopa, Yadira Anchante, Andrea Calderón, Camila Pérez y Carolina Takahashi.

La presidenta de la FPV, Pilar Gonzáles López de Raygada, resaltó la destacada trayectoria de Natalia Málaga en citas mundialistas. “Ella ya tiene varios mundiales como entrenadora de estas categorías. Conocemos su trabajo y la forma en que las jugadoras han asumido este compromiso”.

En total serán siete selecciones de todo el continente que se medirán desde el 13 hasta el próximo 18 de mayo.





FIXTURE DEL PANAMERICANO SUB 20

Grupo A: Chile, República Dominicana y Puerto Rico.

Grupo B: Perú, Cuba, Guatemala y Honduras.

Lunes 13 de mayo

15:00 Guatemala vs Cuba

17:00 Chile vs República Dominicana

19:00 Perú vs Honduras

Martes 14 de mayo

15:00 Puerto Rico vs Chile

17:00 Honduras vs Cuba

19:00 Perú vs Guatemala

Miércoles 15 de mayo

15:00 Guatemala vs Honduras

17:00 República Dominicana vs Puerto Rico

19:00 Perú vs Cuba

Jueves 16 de mayo

Cuartos de final

Viernes 17 de mayo

Semifinales

Sábado 18 de mayo

Final.

Precio de las entradas: General: 15 soles. Preferencial: 25 soles