Favoritos Mundial 2026: Qué equipos pueden ganar

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Mundial 2026? En RPP, revisamos las mejores selecciones, sus figuras, rendimiento reciente y las claves del torneo.

En RPP ya encendimos los motores hacia el Mundial de Fútbol 2026 y España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil están entre los favoritos para ganar el mundial 2026, según datos actuales de apuestas, rankings y análisis estadísticos.

Este torneo será histórico porque será el primero con 48 selecciones, ampliando el mapa futbolístico, y aumentando las oportunidades para equipos que tradicionalmente no llegan tan lejos.

En este artículo te contamos quiénes están mejor posicionados para levantar la Copa, lo que nos dicen las últimas noticias, y también qué selecciones podrían sorprender.

¿Quiénes son los equipos favoritos para ganar el mundial 2026?

Tras el sorteo del Mundial realizado el 5 de diciembre de 2025, nos pusimos a revisar tendencias y cuotas de casas de apuestas.

Y los datos coinciden en algo: más allá de que el fútbol pueda sorprender, hay un grupo de selecciones que hoy parten un paso adelante por el título en 2026 y estos son:

España

Inglaterra

Francia

Brasil

Argentina

No es solo cuestión de nombres o historia. Todas combinan jugadores en gran momento y experiencia en torneos grandes. Por eso lideran las cuotas de las casas de apuestas y concentran la mayor parte de la atención antes de que empiece el torneo.

Ahora sí, vamos selección por selección, para entender por qué están donde están y qué tan real es su candidatura al título.

Ahora sí, vamos selección por selección, para entender por qué están donde están y qué tan real es su candidatura al título.

España: equilibrio entre juventud y experiencia

España llega a 2026 tras ganar la Eurocopa 2024, uno de sus títulos más recientes, consolidando una nueva generación con Lamine Yamal, Pedri y Rodri como estrellas en el equipo español.

Según las casas de apuestas que revisamos desde Perú, España encabeza las mejores probabilidades de coronarse campeón.

Estilo: posesión dominante, transición fluida y presión alta.

posesión dominante, transición fluida y presión alta. Fortalezas : juventud, cohesión táctica y proyección a futuro.

: juventud, cohesión táctica y proyección a futuro. Debilidades: manejo de momentos defensivos ante rivales físicos.

manejo de momentos defensivos ante rivales físicos. Jugador con más potencial: Lamine Yamal.

Inglaterra: generación dorada que busca romper el maleficio

Inglaterra llega a cada Mundial con presión, pero también con una de las mejores camadas jóvenes de Europa. Ahora, bajo el mando de Thomas Tuchel, Inglaterra se prepara para jugar contra selecciones como Croacia, Ghana y Panamá.

Estilo: ritmo alto, físico y buen balance entre defensa y ataque.

ritmo alto, físico y buen balance entre defensa y ataque. Fortalezas : estrellas consolidadas (Bellingham, Kane, Saka).

: estrellas consolidadas (Bellingham, Kane, Saka). Debilidades : presión mediática por parte de su hinchada y falta de títulos recientes.

: presión mediática por parte de su hinchada y falta de títulos recientes. Jugador con más potencial: Jude Bellingham.

Francia: potencia física y generación dorada

Francia se ha consolidado como una máquina competitiva. Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, llega al Mundial 2026 con un plantel repleto de figuras como Kylian Mbappé, Dembélé y nuevas promesas que lo apuntalan como candidato serio. Cuando Francia se enchufa, es prácticamente imparable.

Estilo: físico, veloz y con capacidad de adaptación.

físico, veloz y con capacidad de adaptación. Fortalezas: plantilla extensa, mentalidad competitiva.

plantilla extensa, mentalidad competitiva. Debilidades: a veces falta coherencia táctica.

a veces falta coherencia táctica. Jugador con más potencial: Kylian Mbappé, Dembélé.

Argentina: vigente campeón con hambre de repetir

En RPP tenemos algo seguro: Argentina defenderá su título mundial. De hecho, dominó estas eliminatorias sudamericanas con total autoridad.

Aunque Lionel Messi ya es veterano y su participación al máximo nivel puede ser tema de debate, la Albiceleste mantiene su reputación con Julián Álvarez, Lautaro Martínez, entre otros, como figuras en ascenso.

Estilo: dinámico y ofensivo.

dinámico y ofensivo. Fortalezas: cohesión de grupo, mentalidad ganadora, lectura táctica.

cohesión de grupo, mentalidad ganadora, lectura táctica. Debilidades: renovación progresiva del plantel.

renovación progresiva del plantel. Jugador con más potencial: Julián Álvarez.

Brasil: el gigante que aún promete

Brasil no tuvo la clasificación más dominante para este 2026, pero sigue siendo una potencia tradicional con talento ofensivo letal, con figuras como Vinícius Jr, Rodrygo y el emergente Endrick en su ataque.

Estilo: ofensivo y creativo.

ofensivo y creativo. Fortalezas : riqueza de talento individual.

: riqueza de talento individual. Debilidades: equilibrio defensivo en momentos clave.

equilibrio defensivo en momentos clave. Jugador con más potencial: Vinícius Jr.

¿Qué equipos no debemos subestimar? Selecciones sorpresa

Si algo nos ha enseñado la historia de los Mundiales es que no todo se decide entre los favoritos para ganar el mundial de siempre. Y en este Mundial 2026, con 48 selecciones, se amplía aún más el margen para que aparezcan equipos competitivos y capaces de romper pronósticos.

Tras revisar cuotas, y tendencias en las casas de apuestas, estas son las selecciones que podrían dar un golpe de suerte:

Colombia: solidez, ritmo y confianza renovada

Colombia llega al Mundial 2026 con una de sus mejores noticias: constancia competitiva. En el último ciclo de las eliminatorias ha mostrado un equipo más equilibrado, fuerte en lo físico y con buen manejo del balón en el mediocampo.

Para su primera fase, se enfrentará a equipos como Portugal y Uzbekistán. Tiene oportunidad, la clave de Colombia está en recuperar el orden defensivo.

Jugadores clave: Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma.

Uruguay: ADN competitivo

Uruguay nunca figura como favorito número uno, pero siempre está ahí. La Celeste combina su histórico ADN competitivo con una renovación que aporta velocidad, presión alta y despliegue físico. No por nada son dueños de 4 copas mundiales.

El equipo está más vertical que en ciclos anteriores y mantiene su sello histórico: competir cada pelota como si fuera la última.

Jugadores clave: Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araújo.

Croacia: experiencia que no se negocia

Puede que ya no tenga el mismo brillo mediático que tuvo en 2018 o 2022, pero Croacia sigue siendo una selección peligrosa. Viene de dos Mundiales consecutivos llegando a fases finales y mantiene una buena experiencia internacional.

Su fortaleza mental, orden táctico y experiencia en torneos cortos la convierten en un buen rival europeo.

Jugadores clave: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović.

Japón: disciplina táctica y evolución constante

Japón representa una de las evoluciones más claras del fútbol mundial. Su selección ha ganado peso competitivo gracias a futbolistas formados en ligas europeas. Tienen orden táctico, presión coordinada y velocidad.

Jugadores clave: Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Wataru Endo.

¿Cómo se sitúan los equipos Latinoamericanos entre los favoritos copa del Mundo 2026?

Latinoamérica siempre llega al Mundial con peso propio. Ya analizamos a Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, pero el mapa regional no se queda ahí.

De cara al Mundial 2026, otras selecciones latinoamericanas también generan expectativa, ya sea por proyectos en crecimiento o por el contexto especial del torneo, como la localía compartida. Entre ellas destacan México y Ecuador, dos equipos que, sin partir como favoritos mundial 2026 casas de apuestas, podrían dar la talla:

México: el Mundial en casa como punto de quiebre

México será uno de los anfitriones del Mundial 2026 y eso lo coloca en una posición particular: presión máxima e impulso emocional. El “Tri” busca consolidar una base más joven, con mayor intensidad y mejor lectura táctica.

Jugar en casa le garantiza apoyo total, pero el reto será mantener el juego cuando lleguen los partidos decisivos contra selecciones como Corea del Sur y Sudáfrica.

Jugadores clave : Santiago Giménez, Edson Álvarez, Hirving Lozano

: Santiago Giménez, Edson Álvarez, Hirving Lozano Escenario probable: partidos exigentes desde fase de grupos

partidos exigentes desde fase de grupos Reto: avanzar a octavos o cuartos si logra consistencia

Ecuador: selección física y joven

Ecuador se ha convertido en una selección muy competitiva. Su principal fortaleza está en un plantel joven, rápido y físicamente potente, capaz de sostener un ritmo alto durante 90 minutos.

En las eliminatorias quedaron en segunda posición, demostrando que puede competir ante selecciones grandes sin complejos, aunque el reto sigue siendo la experiencia en fases decisivas como cuartos de final.

Jugadores clave: Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia

Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia Escenario probable: grupo parejo, partidos muy físicos

grupo parejo, partidos muy físicos Techo competitivo: dar el golpe en una ronda de eliminación directa

¿Cómo apostar por los favoritos para ganar el mundial 2026?

Apostar por los favoritos mundial 2026 es más sencillo de lo que parece. Sólo necesitas estar registrado en una o dos casas de apuestas.

Son operadores que ya ofrecen cuotas anticipadas, mercados especiales y promociones recurrentes. Veamos algunos de los mercados más comunes para este mundial:

Tipos de apuestas recomendadas

Tipo de apuesta Explicación breve Ejemplo Campeón del Mundial Decide qué selección levanta la Copa España campeón del Mundial 2026 Ganador de grupo Buen mercado para favoritos sólidos desde el inicio Argentina gana su grupo Llegar a semifinales Menos riesgo que apostar al campeón Francia llega a semifinales Máximo goleador del torneo Mercado basado en el rendimiento individual Mbappé máximo goleador Apuesta partido a partido Permite ajustar según el desarrollo del Mundial España gana su debut

Consejo: en un Mundial tan largo, no te juegues todo a una sola carta. Combinar apuestas al campeón o a las semifinales con pronósticos partido a partido permite ajustar según cómo avanza el torneo y cómo rinde cada selección.

¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Conclusión

En RPP no jugamos a la televidencia sin argumentos. Pero cuando analizamos datos, momento futbolístico y lectura de mercado, hay una selección que aparece un paso por delante del resto: España.

No es una apuesta al azar. De hecho, las casas de apuestas internacionales la colocan entre los grandes favoritos, con cuotas que se mueven entre 6.00 y 8.00, un rango reservado solo para equipos con verdadero respaldo futbolístico.

A eso se suma una generación ya presente: Rodri como eje del equipo, Pedri marcando el ritmo cuando está en plenitud, y Lamine Yamal como símbolo de un grupo joven muy defensivo.

Por contexto, por fútbol y por números, en RPP Deportes creemos que España llegará al Mundial 2026 con más capacidades que nadie para levantar la Copa.

