Mundial 2026: Novedades, Calendario y Equipos Latinoamericanos

La guía completa del Mundial 2026: dónde se juega, cuándo comienza, favoritos y mucho más

El Mundial 2026 llega con un formato que revoluciona la dinámica competitiva: con 48 selecciones, 12 grupos de 4 equipos y una fase eliminatoria con 32avos de final. Esto no es solo un aumento de cupos, es una modificación profunda en cómo se juega.

En esta guía te contamos cómo funciona el nuevo sistema, cuáles son las sedes y fechas claves, y qué selecciones son las favoritas para ganar la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué el Mundial 2026 es diferente?

Esta Copa del Mundo 2026 es diferente porque cambia la arquitectura completa de la competición, no solo el número de anfitriones, sino también de la cantidad de equipos y de partidos.

Estos son los principales cambios que tendrá el Mundial 2026 con respecto a las ediciones anteriores:

48 equipos y ya no 32.

12 grupos de 4 equipos y 3 clasifican (ya no solo 2).

Nueva fase eliminatoria de 32avos de final.

104 partidos en total, siendo el Mundial más extenso de la historia, hasta el momento.

Tres países anfitriones: USA, México y Canadá.

Fechas del Mundial 2026: calendario completo

El Mundial 2026 inicia el 11 de Junio y finaliza el 19 de Julio de 2026, dentro de este tiempo se disputarán los 104 partidos, siendo este un salto enorme frente a ediciones de la Copa del Mundo anteriores.

Al haber tanto volumen de partidos y distribuidos en largas distancias convierte la competición en un desafió físico para los jugadores y requiere de una estratégia diferente para adaptarse a los nuevos desafíos.

Estas son las fechas más importantes de la Copa Mundial 2026:

Fase / Etapa Fechas previstas Detalles importantes Partido inaugural 11 de junio de 2026 Inicia en el Estadio Azteca, Ciudad de México Fase de grupos 11 – 27 de junio de 2026 12 grupos de 4 equipos, 72 partidos 32avos de final 28 de junio – 3 de julio de 2026 Comienza la eliminación directa con 32 equipos Octavos de final 4 – 7 de julio de 2026 Primera ronda tras 32avos) Cuartos de final 9 – 11 de julio de 2026 Cuartos en varias sedes de Estados Unidos Semifinales 14 – 15 de julio de 2026 Dos días de semifinales en sedes designadas Partido por el 3º puesto 18 de julio de 2026 Encuentro entre perdedores de semifinales Final del torneo 19 de julio de 2026 Definición del campeón en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

Formato del Mundial 2026 explicado

El Mundial 2026 tiene 48 selecciones en esta edición, las cuales se organizaron en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Cada equipo del grupo jugará 3 partidos y se definirán los 2 mejores que clasifican directo a las instancias de 32avos de final.

Luego, a diferencia de las ediciones anteriores, los equipos que salgan terceros del grupo podrán clasificar si quedaron dentro de los 8 mejores de los 12 grupos. Esto significa que no todos los terceros ingresan a la siguiente etapa, sino que los mejores de esos.

La Fase Eliminatoria del Mundial FIFA 2026 agrega la etapa de 32avos de final, seguida por octavos, cuartos, semis y final. La cantidad total de partidos que se juegan en el Mundial 2026 son 104.

Sedes del Mundial 2026

Las sedes del Mundial 2026 se han distribuido entre los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos (EE.UU). A continuación te compartimos los países, ciudades, sedes y capacidad en donde se disputarán los distintos partidos del Mundial FIFA 2026:

País Ciudad / Región Estadio Capacidad México Ciudad de México Estadio Azteca 87.000 México Guadalajara Estadio Akron 46.000 México Monterrey (Guadalupe) Estadio BBVA 51.000 Canadá Vancouver BC Place 54.000 Canadá Toronto BMO Field 30.000 EE. UU. East Rutherford (NY/NJ) MetLife Stadium 82.500 EE. UU. Arlington, Texas (Dallas) AT&T Stadium 80.000 EE. UU. Atlanta, Georgia Mercedes-Benz Stadium 71.000 EE. UU. Houston, Texas NRG Stadium 72.000 EE. UU. Kansas City, Misuri Arrowhead Stadium 76.000 EE. UU. Los Ángeles, California SoFi Stadium 70.000 EE. UU. Miami, Florida Hard Rock Stadium 65.000 EE. UU. Filadelfia, Pensilvania Lincoln Financial Field 69.000 EE. UU. Área de la Bahía (Santa Clara) Levi’s Stadium 68.000 EE. UU. Boston / Foxborough Gillette Stadium 66.000 EE. UU. Seattle, Washington Lumen Field 69.000

Equipos clasificados al Mundial 2026

Al día de hoy las selecciones clasificadas son 42, quedando 6 cupos para los equipos que faltan jugar partidos de eliminatorias. Lamentablemente, la selección peruana no ha podido clasificar en esta edición del Mundial 2026, pero eso no quita que haya otras selecciones dignas de seguir. Por ejemplo: el último campeón del mundo y país hermano, Argentina.

Estos son los equipos clasificados al Mundial 2026 al momento:

Confederación Selecciones clasificadas Concacaf Estados Unidos, México, Canadá, Panamá Conmebol Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay UEFA Inglaterra, Francia, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Croacia, Austria, Bélgica, Suiza, Escocia, Noruega AFC Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Uzbekistán, Jordania CAF Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal OFC Nueva Zelanda

Grupos del Mundial 2026

Los grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026 se definirán luego del sorteo que se dará el 05 de diciembre de 2025, con una transmisión en vivo.

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Si te encuentras en Perú podrás ver todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026 desde la televisión abierta, por medio de América Televisión. Además, se podrán ver desde América TVGO por medio de streaming.

Otra forma de ver algunos partidos del Mundial 2026 es dentro de las plataformas de las casas de apuestas, las cuales ofrecen a sus usuarios servicio de streming.

¿Por qué Perú no clasificó al Mundial 2026?



La selección de Perú no ha clasificado en el Mundial FIFA 2026 debido a su bajo rendimiento en las eliminatorias Sudamericanas, con varias derrotas Perú termino en el puesto 9 de 10.

Su último partido en donde definía si clasificaba o no fue con Uruguay, perdiendo 3 a 0 y la posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Los motivos:

Baja efectividad ofensiva, pocos goles en partidos claves.

Dificultades tácticas y en el plan competitivo.

Jugadores que no rindieron como se esperaba (Gianluca Lapadula, André Carrillo, Edison Flores y otros).

Errores estratégicos por parte del DT Juan Reynoso, con formaciones poco consistentes y tomando riesgos en partidos críticos.

Para que la selección de Perú pueda clasificar en la próxima edición del Mundial 2030 deberá enfocarse en un cambio en el plantel, sumar jugadores con experiencia internacional y mejorar la ofensiva para marcar más tantos.

Selecciones latinoamericanas presentes en el Mundial 2026

Latinoamérica se presenta al Mundial 2026 con cinco equipos ya clasificados con muchas posibilidades de ser el Campeón de esta edición. Cada equipo trae sus propias fortalezas y jugadores de renombre que podrán marcar la diferencia.

Estos son los países Latinoamericanos que han clasificado para jugar el Mundial de Fútbol 2026:

Selección Jugador clave Historial reciente Chances Argentina Messi Campeón Mundial 2022, bloque ganador y consolidado Muy altas, favorita al título Brasil Vinícius Jr. Eliminatorias sólidas, plantilla profunda Muy altas, candidato clásico Uruguay Federico Valverde Clasificación con autoridad, generación joven Moderadas-altas, potencial de sorpresa Colombia James Rodríguez Recuperó solidez y estilo equilibrado Moderadas, puede sorprender en cruces Ecuador Moisés Caicedo Clasificación sólida, generación joven Moderadas, opción a octavos/cuartos

¿A qué selecciones seguir si eres peruano?

Si bien la selección peruana no jugará esta edición del Mundial 2026, existen otros equipos a los cuales se puede seguir para vivir la emoción de la competición. Aquí te compartimos algunos equipos que creemos que a los peruanos les pueden interesar:

Argentina: Defensora del título, con Messi liderando el bloque campeón.

Brasil: Talento explosivo y constante candidato al título, con Vinícius como estrella.

Francia: Campeón reciente y subcampeón mundial, con Mbappé como referente.

Inglaterra: Generación madura y ataque potente, candidata a dar pelea.

España: Técnica y verticalidad; gran bloque joven que domina la posesión.

México: Uno de los anfitriones, con apoyo masivo en sus sedes y experiencia competitiva.

Favoritos para ganar el Mundial 2026

Si nos basamos en el historial, desempeño en Eliminatorias, plantel y hambre de gloria, podemos definir a las siguientes selecciones como favoritas para llevarse la Copa del Mundo 2026 a casa:

Selección Favoritismo Por qué es candidata Argentina Muy alta Defiende el título, mezcla de experiencia y jóvenes que ya ganaron juntos; sólido proyecto de Scaloni. Brasil Muy alta Ataque letal y profundidad de plantilla; busca retomar protagonismo global con Ancelotti. Francia Alta Subcampeón mundial, con fondo de armario amplio y jugadores consolidados en clubes top. España Alta Campeona Euro 2024; bloque joven, técnico y con transición rápida en ataque. Inglaterra Media-Alta Ataque maduro y equilibrado; generación consolidada, potencial para cuartos o semifinales.

Pronósticos y claves del torneo

En el nuevo formato del Mundial 2026 existen tendencias que pueden definir el rumbo de la competición, especialmente si consideramos que habrán 16 selecciones más que en las ediciones anteriores, aumentando la posibilidad de equipos revelaciones con mucha hambre de gloria, por ejemplo: la selección de Panamá.

Estas son algunas claves de este Mundial 2026 para tener en cuenta a la hora de apostar en los distintos eventos:

Impacto de los anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá podrían influir en el rendimiento local y en la motivación de sus equipos. La altitud en Ciudad de México y ciertas sedes estadounidenses añade un factor físico a considerar.

Favoritos históricos: Los campeones recientes y selecciones con tradición (Argentina, Brasil, Francia) mantienen altas probabilidades de llegar lejos.

Rotación y gestión de planteles: Con 104 partidos en un mes y medio, los entrenadores deberán optimizar minutos, banquillo y sustituciones estratégicas.

Condiciones de juego: Clima, desplazamientos largos y variaciones horarias serán retos logísticos que podrían afectar a equipos menos preparados físicamente.

Posibles sorpresas: Equipos jóvenes, con buen nivel táctico y rachas positivas en eliminatorias o torneos recientes pueden eliminar a favoritos en cruces directos.

Estrategia de grupos: La ampliación a 12 grupos y la clasificación de terceros mejores permite mayor margen de maniobra, pero también exige concentración en cada partido desde el inicio.



Guía básica para apostar en el Mundial 2026 desde Perú

Para apostar en la Copa del Mundo 2026 te sugerimos estar informado y estar al día con las selecciones y los partidos disputados. Tendrás la opción de realizar apuestas a largo plazo, pre match, en directo y especiales, ofreciendote cada una un tipo de emoción distinta, y sobre todo, con cuotas que variaran.





Tipos de apuestas en el Mundial 2026:

Apuesta anticipada: Eliges los partidos y apuestas antes que se jueguen. Las cuotas son más estáticas.

Eliges los partidos y apuestas antes que se jueguen. Las cuotas son más estáticas. Apuestas en directo: Apuestas mientras el partido se disputa en tiempo real. Actualización de cuota según lo que suceda.

Apuestas mientras el partido se disputa en tiempo real. Actualización de cuota según lo que suceda. Apuestas a largo plazo y especiales: Goleador del Mundial, ganador abosoluto, etc.

Mercados de apuestas populares:

Fases del torneo (grupos, octavos, final)

Sorpresas o “outsiders”

Estadísticas individuales (asistencias, tiros, tarjetas)

Combinadas de varios partidos



Cómo interpretar las cuotas:

Cuotas decimales: ganancias por unidad apostada

ganancias por unidad apostada Probabilidad implícita: 1 ÷ cuota

1 ÷ cuota Factores que influyen: lesiones, rendimiento, sorteo de grupos

Últimas noticias del Mundial 2026

Te resumimos las noticias más importantes del momento sobre la Copa del Mundial 2026:

Grupos: Sorteo de grupos confirmado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington.

Sorteo de grupos confirmado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington. Cambios en calendario y sedes: Apertura en Estadio Azteca, Ciudad de México. Final en Nueva Jersey.

Apertura en Estadio Azteca, Ciudad de México. Final en Nueva Jersey. Selecciones clasificadas: Conmebol tiene confirmados a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Bolivia al repechaje. Perú y Chile quedaron fuera.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026.

¿Dónde se juega la Copa del Mundo 2026?

La Copa Mundial 2026 tiene 3 anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los partidos se distribuiran entre los 3 países.

¿Dónde será la apertura del Mundial 2026?

El partido apertura de la Copa del Mundo 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿En dónde se jugará la final del Mundial 2026?

La final del mundo se jugará en Nueva York / Nueva Jersey (USA) en el Metlife Stadium el día 19 de Julio de 2026.

¿Cuándo se sortean los grupos para el Mundial FIFA 2026?

Los sorteos de los grupos son el 05 de Diciembre de 2025 y se transmitirán en directo.