Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO
Publicidad | Juega con responsabilidad | Sujeto a términos y condiciones de cada operador

Mundial 2026: Novedades, Calendario y Equipos Latinoamericanos

Todo lo que tienes que saber sobre la Copa del Mundo 2026: Fechas, grupos, equipos y pronósticos
Todo lo que tienes que saber sobre la Copa del Mundo 2026: Fechas, grupos, equipos y pronósticos
Pronósticos Deportivos

por Pronósticos Deportivos

·

La guía completa del Mundial 2026: dónde se juega, cuándo comienza, favoritos y mucho más

El Mundial 2026 llega con un formato que revoluciona la dinámica competitiva: con 48 selecciones, 12 grupos de 4 equipos y una fase eliminatoria con 32avos de final. Esto no es solo un aumento de cupos, es una modificación profunda en cómo se juega.

En esta guía te contamos cómo funciona el nuevo sistema, cuáles son las sedes y fechas claves, y qué selecciones son las favoritas para ganar la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué el Mundial 2026 es diferente?

Esta Copa del Mundo 2026 es diferente porque cambia la arquitectura completa de la competición, no solo el número de anfitriones, sino también de la cantidad de equipos y de partidos. 

Estos son los principales cambios que tendrá el Mundial 2026 con respecto a las ediciones anteriores:

  • 48 equipos y ya no 32.
  • 12 grupos de 4 equipos y 3 clasifican (ya no solo 2).
  • Nueva fase eliminatoria de 32avos de final.
  • 104 partidos en total, siendo el Mundial más extenso de la historia, hasta el momento.
  • Tres países anfitriones: USA, México y Canadá.

Fechas del Mundial 2026: calendario completo

El Mundial 2026 inicia el 11 de Junio y finaliza el 19 de Julio de 2026, dentro de este tiempo se disputarán los 104 partidos, siendo este un salto enorme frente a ediciones de la Copa del Mundo anteriores. 

Al haber tanto volumen de partidos y distribuidos en largas distancias convierte la competición en un desafió físico para los jugadores y requiere de una estratégia diferente para adaptarse a los nuevos desafíos. 

Estas son las fechas más importantes de la Copa Mundial 2026:

Fase / Etapa

Fechas previstas

Detalles importantes

Partido inaugural

11 de junio de 2026

Inicia en el Estadio Azteca, Ciudad de México

Fase de grupos

11 – 27 de junio de 2026

12 grupos de 4 equipos, 72 partidos

32avos de final

28 de junio – 3 de julio de 2026

Comienza la eliminación directa con 32 equipos

Octavos de final

4 – 7 de julio de 2026

Primera ronda tras 32avos)

Cuartos de final

9 – 11 de julio de 2026

Cuartos en varias sedes de Estados Unidos 

Semifinales

14 – 15 de julio de 2026

Dos días de semifinales en sedes designadas 

Partido por el 3º puesto

18 de julio de 2026

Encuentro entre perdedores de semifinales 

Final del torneo

19 de julio de 2026

Definición del campeón en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) 

Formato del Mundial 2026 explicado

El Mundial 2026 tiene 48 selecciones en esta edición, las cuales se organizaron en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Cada equipo del grupo jugará 3 partidos y se definirán los 2 mejores que clasifican directo a las instancias de 32avos de final.

Luego, a diferencia de las ediciones anteriores, los equipos que salgan terceros del grupo podrán clasificar si quedaron dentro de los 8 mejores de los 12 grupos. Esto significa que no todos los terceros ingresan a la siguiente etapa, sino que los mejores de esos.

La Fase Eliminatoria del Mundial FIFA 2026 agrega la etapa de 32avos de final, seguida por octavos, cuartos, semis y final. La cantidad total de partidos que se juegan en el Mundial 2026 son 104. 

Sedes del Mundial 2026

Las sedes del Mundial 2026 se han distribuido entre los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos (EE.UU). A continuación te compartimos los países, ciudades, sedes y capacidad en donde se disputarán los distintos partidos del Mundial FIFA 2026:

País

Ciudad / Región

Estadio

Capacidad

México

Ciudad de México

Estadio Azteca

87.000

México

Guadalajara

Estadio Akron

46.000

México

Monterrey (Guadalupe)

Estadio BBVA

51.000

Canadá

Vancouver

BC Place

54.000

Canadá

Toronto

BMO Field

30.000

EE. UU.

East Rutherford (NY/NJ)

MetLife Stadium

82.500

EE. UU.

Arlington, Texas (Dallas)

AT&T Stadium

80.000

EE. UU.

Atlanta, Georgia

Mercedes-Benz Stadium

71.000

EE. UU.

Houston, Texas

NRG Stadium

72.000

EE. UU.

Kansas City, Misuri

Arrowhead Stadium

76.000

EE. UU.

Los Ángeles, California

SoFi Stadium

70.000

EE. UU.

Miami, Florida

Hard Rock Stadium

65.000

EE. UU.

Filadelfia, Pensilvania

Lincoln Financial Field

69.000

EE. UU.

Área de la Bahía (Santa Clara)

Levi’s Stadium

68.000

EE. UU.

Boston / Foxborough

Gillette Stadium

66.000

EE. UU.

Seattle, Washington

Lumen Field

69.000

Equipos clasificados al Mundial 2026

Al día de hoy las selecciones clasificadas son 42, quedando 6 cupos para los equipos que faltan jugar partidos de eliminatorias. Lamentablemente, la selección peruana no ha podido clasificar en esta edición del Mundial 2026, pero eso no quita que haya otras selecciones dignas de seguir. Por ejemplo: el último campeón del mundo y país hermano, Argentina. 

Estos son los equipos clasificados al Mundial 2026 al momento: 

Confederación

Selecciones clasificadas

Concacaf

Estados Unidos, México, Canadá, Panamá

Conmebol

Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay

UEFA

Inglaterra, Francia, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Croacia, Austria, Bélgica, Suiza, Escocia, Noruega

AFC

Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Uzbekistán, Jordania

CAF

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal

OFC

Nueva Zelanda

Grupos del Mundial 2026

Los grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026 se definirán luego del sorteo que se dará el 05 de diciembre de 2025, con una transmisión en vivo. 

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Si te encuentras en Perú podrás ver todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026 desde la televisión abierta, por medio de América Televisión. Además, se podrán ver desde América TVGO por medio de streaming. 

Otra forma de ver algunos partidos del Mundial 2026 es dentro de las plataformas de las casas de apuestas, las cuales ofrecen a sus usuarios servicio de streming. 

¿Por qué Perú no clasificó al Mundial 2026?

La selección de Perú no ha clasificado en el Mundial FIFA 2026 debido a su bajo rendimiento en las eliminatorias Sudamericanas, con varias derrotas Perú termino en el puesto 9 de 10

Su último partido en donde definía si clasificaba o no fue con Uruguay, perdiendo 3 a 0 y la posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Los motivos:

  • Baja efectividad ofensiva, pocos goles en partidos claves. 
  • Dificultades tácticas y en el plan competitivo.
  • Jugadores que no rindieron como se esperaba (Gianluca Lapadula, André Carrillo, Edison Flores y otros).
  • Errores estratégicos por parte del DT Juan Reynoso, con formaciones poco consistentes y tomando riesgos en partidos críticos.

Para que la selección de Perú pueda clasificar en la próxima edición del Mundial 2030 deberá enfocarse en un cambio en el plantel, sumar jugadores con experiencia internacional y mejorar la ofensiva para marcar más tantos. 

Selecciones latinoamericanas presentes en el Mundial 2026

Latinoamérica se presenta al Mundial 2026 con cinco equipos ya clasificados con muchas posibilidades de ser el Campeón de esta edición. Cada equipo trae sus propias fortalezas y jugadores de renombre que podrán marcar la diferencia. 

Estos son los países Latinoamericanos que han clasificado para jugar el Mundial de Fútbol 2026:

Selección

Jugador clave

Historial reciente

Chances

Argentina

Messi

Campeón Mundial 2022, bloque ganador y consolidado

Muy altas, favorita al título

Brasil

Vinícius Jr.

Eliminatorias sólidas, plantilla profunda

Muy altas, candidato clásico

Uruguay

Federico Valverde

Clasificación con autoridad, generación joven

Moderadas-altas, potencial de sorpresa

Colombia

James Rodríguez

Recuperó solidez y estilo equilibrado

Moderadas, puede sorprender en cruces

Ecuador

Moisés Caicedo

Clasificación sólida, generación joven

Moderadas, opción a octavos/cuartos

¿A qué selecciones seguir si eres peruano?

Si bien la selección peruana no jugará esta edición del Mundial 2026, existen otros equipos a los cuales se puede seguir para vivir la emoción de la competición. Aquí te compartimos algunos equipos que creemos que a los peruanos les pueden interesar:

  • Argentina: Defensora del título, con Messi liderando el bloque campeón.

  • Brasil: Talento explosivo y constante candidato al título, con Vinícius como estrella.

  • Francia: Campeón reciente y subcampeón mundial, con Mbappé como referente.

  • Inglaterra: Generación madura y ataque potente, candidata a dar pelea.

  • España: Técnica y verticalidad; gran bloque joven que domina la posesión.

  • México: Uno de los anfitriones, con apoyo masivo en sus sedes y experiencia competitiva.

Favoritos para ganar el Mundial 2026

Si nos basamos en el historial, desempeño en Eliminatorias, plantel y hambre de gloria, podemos definir a las siguientes selecciones como favoritas para llevarse la Copa del Mundo 2026 a casa:

Selección

Favoritismo

Por qué es candidata

Argentina

Muy alta

Defiende el título, mezcla de experiencia y jóvenes que ya ganaron juntos; sólido proyecto de Scaloni.

Brasil

Muy alta

Ataque letal y profundidad de plantilla; busca retomar protagonismo global con Ancelotti.

Francia

Alta

Subcampeón mundial, con fondo de armario amplio y jugadores consolidados en clubes top.

España

Alta

Campeona Euro 2024; bloque joven, técnico y con transición rápida en ataque.

Inglaterra

Media-Alta

Ataque maduro y equilibrado; generación consolidada, potencial para cuartos o semifinales.

Pronósticos y claves del torneo

En el nuevo formato del Mundial 2026 existen tendencias que pueden definir el rumbo de la competición, especialmente si consideramos que habrán 16 selecciones más que en las ediciones anteriores, aumentando la posibilidad de equipos revelaciones con mucha hambre de gloria, por ejemplo: la selección de Panamá. 

Estas son algunas claves de este Mundial 2026 para tener en cuenta a la hora de apostar en los distintos eventos: 

  • Impacto de los anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá podrían influir en el rendimiento local y en la motivación de sus equipos. La altitud en Ciudad de México y ciertas sedes estadounidenses añade un factor físico a considerar.

  • Favoritos históricos: Los campeones recientes y selecciones con tradición (Argentina, Brasil, Francia) mantienen altas probabilidades de llegar lejos.

  • Rotación y gestión de planteles: Con 104 partidos en un mes y medio, los entrenadores deberán optimizar minutos, banquillo y sustituciones estratégicas.

  • Condiciones de juego: Clima, desplazamientos largos y variaciones horarias serán retos logísticos que podrían afectar a equipos menos preparados físicamente.

  • Posibles sorpresas: Equipos jóvenes, con buen nivel táctico y rachas positivas en eliminatorias o torneos recientes pueden eliminar a favoritos en cruces directos.

  • Estrategia de grupos: La ampliación a 12 grupos y la clasificación de terceros mejores permite mayor margen de maniobra, pero también exige concentración en cada partido desde el inicio.

Guía básica para apostar en el Mundial 2026 desde Perú 

Para apostar en la Copa del Mundo 2026 te sugerimos estar informado y estar al día con las selecciones y los partidos disputados. Tendrás la opción de realizar apuestas a largo plazo, pre match, en directo y especiales, ofreciendote cada una un tipo de emoción distinta, y sobre todo, con cuotas que variaran. 

Tipos de apuestas en el Mundial 2026:

  • Apuesta anticipada: Eliges los partidos y apuestas antes que se jueguen. Las cuotas son más estáticas. 
  • Apuestas en directo: Apuestas mientras el partido se disputa en tiempo real. Actualización de cuota según lo que suceda. 
  • Apuestas a largo plazo y especiales: Goleador del Mundial, ganador abosoluto, etc.

Mercados de apuestas populares:

  • Fases del torneo (grupos, octavos, final)

  • Sorpresas o “outsiders”

  • Estadísticas individuales (asistencias, tiros, tarjetas)

  • Combinadas de varios partidos

Cómo interpretar las cuotas:

  • Cuotas decimales: ganancias por unidad apostada
  • Probabilidad implícita: 1 ÷ cuota
  • Factores que influyen: lesiones, rendimiento, sorteo de grupos

Últimas noticias del Mundial 2026

Te resumimos las noticias más importantes del momento sobre la Copa del Mundial 2026:

  • Grupos: Sorteo de grupos confirmado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington.
  • Cambios en calendario y sedes: Apertura en Estadio Azteca, Ciudad de México. Final en Nueva Jersey.
  • Selecciones clasificadas: Conmebol tiene confirmados a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Bolivia al repechaje. Perú y Chile quedaron fuera.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026. 

¿Dónde se juega la Copa del Mundo 2026?

La Copa Mundial 2026 tiene 3 anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los partidos se distribuiran entre los 3 países. 

¿Dónde será la apertura del Mundial 2026?

El partido apertura de la Copa del Mundo 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿En dónde se jugará la final del Mundial 2026?

La final del mundo se jugará en Nueva York / Nueva Jersey (USA) en el Metlife Stadium el día 19 de Julio de 2026. 

¿Cuándo se sortean los grupos para el Mundial FIFA 2026?

Los sorteos de los grupos son el 05 de Diciembre de 2025 y se transmitirán en directo. 


DISCLAIMER:
Este contenido ha sido elaborado por un anunciante (contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados) y no refleja la línea editorial ni la postura institucional de RPP. Las apuestas deportivas están permitidas solo para mayores de edad (18+). El juego puede generar adicción. Juega con responsabilidad. La casa de apuestas promocionada cuenta con licencia vigente del Mincetur para operar en el Perú. Contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados.
Tags
Mundial 2026
Más sobre Publirreportaje
Las apuestas deportivas están permitidas solo para mayores de edad (18+).
El juego puede generar adicción. Juega con responsabilidad.
SIGUIENTE NOTA