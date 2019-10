Fernanda Kanno participará en la presente edición de Caminos del Inca | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

La piloto Fernanda Kanno realizó la partida simbólica del Rally Caminos del Inca 2019. Junto a su copiloto, Alonso 'Señor Duro' Carrillo, la también periodista habló en exclusiva para RPP Noticias.

"Hay un montón de chicas, señoras, que me dicen 'A mí también me gustan los carros'. O chicas que me dicen 'Yo ni siquiera ser manejar, me muero de miedo, pero si tú te vas a ir a correr al Dakar, quizá yo también puedo aprender a manejar...'. Creo que mientras más cosas hagamos, siempre habrá alguien que se sienta inspirado con lo que estás haciendo. Lo importante es hacerlo, hacerlo y contarlo", aseguró Kanno.

Asimismo, sobre su deseo de ser una piloto, la periodista aseguró que siempre quiso manejar una camioneta 4x4. "Siempre pensaba que cuando sea grande quería tener una camioneta 4x4 y soñaba que hacía cosas increíbles con la camioneta. En mis sueños, la camioneta era como un 'transformer' que volaba y todo. Más o menos, unas cosas así podemos hacer. Cuando crecí, junté mi plata y dije 'ya, voy a comprarme una camioneta y voy a buscar alguien que me enseñe'. Así lo conocí al 'Señor Duro' que fue el primer instructor de 4x4 que conocí en mi primer curso y ahora nos vamos por nuestro segundo Dakar y segundo Caminos del Inca", afirmó.

Finalmente, sobre el accidente que sufrió el año pasado, Fernanda Kanno bromeó sobre el hecho. "Sobrevivir a Caminos del Inca y no volcarme en Chincheros. Eso es lo que me he propuesto este año porque el año pasado en Chincheros nos pusimos de costadito y ahora voy a pasar de uno por hora para no volcarme", afirmó la piloto entre risas.

Así fue la salida de Fernanda Kanno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa