Fernanda Kanno está ilusionada con su tercera participación en el Dakar 2020 | Fuente: Difusión

Luego de hacer historia en enero del 2019 al convertirse en la primera mujer peruana en correr y terminar la carrera más dura del mundo, el Rally Dakar , Fernanda Kanno está lista para una nueva aventura junto a su copiloto Alonso “el sr Duro” Carrillo y el equipo #De0AlDakar .

Esta nueva aventura del equipo cuyas vivencias fueron elogiadas por medios de comunicación, pilotos y seguidores de uno de los eventos deportivos mas grandes del mundo por su alegría e incansable lucha por seguir en la carrera en busca de cumplir sus sueños, empezó a gestarse desde el mismo dia en que terminaron la edición 2019 realizada 100% en el Perú.

“Apenas cruzamos la meta, nos propusimos con Alonso vivir como soñamos, llevabamos 2 dias sin dormir ni un minuto, estabamos molidos de cansancio, pero inmensamente felices, yo le dije, ahora vamos por mas, y el como siempre, me dijo Fer, nada es imposible” cuenta Fernanda.

“El mensaje que queremos llevar al Perú y al Mundo es que sin importar quienes seamos, podemos no solo cumplir nuestros sueños, sino que podemos hacer de ellos una manera de vivir, si uno tiene un sueño, se organiza, y trabaja mucho no existen los imposibles, la felicidad esta en eso, en vivir como soñamos". dice Alonso.





Fernanda Kanno y Carrillo | Fuente: Difusión

Luego de todos estos meses de trabajo el equipo finalmente ha confirmado su participación en la carrera más dura de mundo que en el 2020 se realizará en Arabia Saudita.

“Este proyecto es más grande de lo que alguna vez puedo haber imaginado, estoy muy emocionada y nerviosa , imagiante, nos vamos a correr a Arabia con un equipo peruano, he visto los lugares por donde va a pasar la carrera y son maravillosos, he pensado mucho tambien en lo que significa ir a correr a un país donde hasta hace poco mas de un año las mujeres no podian manejar un vehículo… “ dice Fernanda.

El equipo ha venido entrenando y probado la camioneta en las dunas peruanas, las más difíciles del mundo, y pensando en los nuevos tipos de caminos que recorrerán, están entrenando con el experimentado piloto de Rally Ricardo Dasso, una de las últimas pruebas que tendrán con La Cero, antes de subirla a un contenedor que la llevara en barco hasta el medio oriente sera dar la vuelta la carrera mas emblemática del Perú, Caminos Del Inca.