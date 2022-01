Francisco Calle, la nueva aparición del automovilismo peruano | Fuente: Difusión

El automovilismo peruano tiene como una de sus competiciones históricas a las 6 Horas Peruanas, considerada en el mundo de los ‘fierros’ la carrera en circuito más importante y que en su última edición tuvo como ganador de la general y con récord absoluto de victorias a Christian Kobashigawa.

En la categoría TC Light el Team MT Racing fue el que conquistó la prueba, teniendo entre sus filas al piloto Francisco Calle, quien a sus 20 años y en su debut absoluto en carreras a nivel profesional, consiguió su primera gran aparición en el deporte automotor.

“Pude terminar el año con una buena anota. Mi equipo ganó las 6 Horas Peruanas en la categoría TC Ligth y me ha servido como un aprendizaje para futuras carreras. Fue mi primera experiencia a nivel profesional. Fue muy buena, pero igual siempre hay lugar para mejora”, contó a RPP Noticias.

Francisco Calle ganó la categoría TC Ligth en las 6 Horas Peruanas | Fuente: Difusión

Francisco Calle ya contaba con una experiencia en el ámbito amateur al participar del Track Day Autocross, competiciones de alta velocidad sobre el asfalto. Tras estrenarse en un rango superior y con méritos, esta figura emergente del automovilismo nacional se coloca nuevas metas para el 2022.

“Quiero correr más carreras locales, pero también en el extranjero como Ecuador o Argentina. La idea es ir poco a poco, luego apuntar más alto y correr en Estados Unidos o Europa, pero en el corto plazo quiero correr en competencias locales. En Ecuador el nivel es mucho más alto, los pilotos están más entrenados y por eso me parece un buen reto, una oportunidad de mejora”, reconoce.

Pilotos reconocidos que llegaron a lo más alto del podio en las 6 Horas Peruanas son Nicolás Fuchs, Raúl Orlandini, Ricardo Dasso, entre otros. Todos ellos también con un historial amplio en el formato rally, en el cual Calle no descarta ponerse a prueba.

“Tengo el interés en el rally, pero si hablamos de preferencias, quiero correr en circuito donde más me he entrenado, en la pista. Entrené con Ricardo Dasso y me mordió el ‘bicho’ de ese rubro”, dijo.

Francisco Calle y el interés por el formato rally en el autmovilismo | Fuente: Difusión

En los diversos formatos del automovilismo, como en muchos deportes, los pilotos heredaron la pasión por los ‘fierros’ a partir de tradiciones familiares. Los ejemplos son varios: los Dibós, los Alayza, los Peyón, los Mendoza, los Gonzales-Vigil y más. En el caso de Francisco Calle, surgió sin una generación previa.

“Es más complejo porque no hay un guía. Tienes que averiguar el camino (en el automovilismo) por tu cuenta, lo que no es necesariamente fácil. Yo lo he logrado, pero no es fácil llegar a esta etapa. Lo que sí me ayudó es recibir apoyo de mi familia”, afirmó.





El Toyota Trueno AE86 con el que compite Calle | Fuente: Difusión

El clásico Toyota Trueno AE86 es el vehículo que le acompañó en sus primeras competencias, uno que logró comprar con todos sus ahorros al cumplir la mayoría de edad. A pesar de ello, Francisco se sincera al señalar que el automovilismo es un deporte donde prima el tema económico, factor que lleva a potenciales pilotos a desistir de continuar en la disciplina.

“No es un deporte para todo el mundo, es un deporte caro. Es uno de los motivos por lo que siento que mucha gente lo ve y dice ‘no creo que vale la pena’. Es algo que también he podido sentir. Tener un auto competitivo ha costado mucho, fue más complejo de lo que imaginaba”, indica.

El 2022 es una incógnita para el automovilismo peruano, principalmente porque la pandemia de la COVID-19 continúa instalada. En tanto, Francisco continúa su preparación a la espera de colocarse nuevamente en un podio.

"El automovilismo es un deporte caro" | Fuente: RPP Noticias





