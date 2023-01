Kike Pérez también tuvo experiencia como piloto de carreras. | Fuente: CMD

El periodismo peruano está de luto. Kike Pérez falleció este viernes por la mañana en una clínica de Lima. El periodista especialista en boxeo y automovilismo deja un legado en la televisión peruana.



Kike Pérez destacó como conductor de recordados programas como Auto 81 y El Rincón del Box, que llegaron a cumplir más de treinta años ininterrumpidos en la pantalla chica.

En una entrevista con Gestión, recordó que era amante de los fierros y que puso punto final a su carrera como piloto para enfocarse de lleno a su programa de automovilismo.



“Me di cuenta que no podía hacer las dos cosas. Correr autos me costaba plata y el programa me daba plata. Fue fácil de escoger. Así que chau carros”, señaló en su momento un risueño Kike Pérez, que tuvo la oportunidad de cubrir los mejores eventos del automovilismo y boxeo a nivel mundial en las últimas cuatro décadas.



Kike Pérez con la élite de autovilismo mundial

Pérez reiteraba en cada entrevista que se sentía orgulloso de crear una afición de Fórmula 1 en el Perú. En su momento, recordó que tuvo el privilegio de estar en los 'boxes' de los grandes eventos, que le permitió iniciar una amistad con leyendas del automovilismo como Nelson Piquet, Niki Lauda y Emerson Fittipaldi.





