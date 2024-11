Guía para latinos: ¿Cómo obtener un préstamo estudiantil en Canadá?

Conoce los requisitos para solicitar tu crédito estudiantil y cursar estudios académicos en las mejores universidades de Canadá.

Canadá tiene uno de los mercados económicos que se mueve, convierte y reconvierte con una velocidad impresionante. Y como su mercado laboral crece a pasos agigantados, sus exigencias profesionales también lo hacen. Por ello, te damos a conocer las ofertas de préstamos para estudiantes internacionales en Canadá.

¿Puedo obtener un préstamo en Canadá como estudiante internacional?

Para solicitar un préstamo estudiantil, al igual que cualquier préstamo dentro del sistema financiero, te solicitarán requisitos de suficiencia económica, y documentación que demuestre que eres una persona de confianza crediticia.

Pues los requisitos mínimos a presentar son:

Documento de identidad, o documentación de residencia si fueses extranjero.

Algún documento en donde se designe tu dirección actual, en la que domicilies con no menos de 3 años de antigüedad.

Comprobante de tus fuentes y montos de tus ingresos anuales.

Récord de pagos realizados mensuales: ya sean tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito.

Comprobante de gastos domésticos: servicios básicos, impuestos, seguros, entre otros.

En algunos casos, presentar un aval o confirmante.

¿Cómo obtener un préstamo estudiantil para estudiantes internacionales?

Como estudiante extranjero, o como inmigrante que tiene los intereses de crecer profesionalmente en Canadá, puedes acceder a préstamos o líneas de crédito, y los requisitos no son distintos de los antes mencionados. Sin embargo, hay algo que debes tener en cuenta para poder solicitar un préstamo estudiantil, y esto es, tu estatus migratorio en el país.

Es más fácil acceder a un crédito, ya sea estudiantil o no, si se demuestra tener una residencia vigente en el país. O, por lo menos, tener una visa que respalde tu estatus migratorio si fuese temporal. Pero no te sorprendas si es rechazada, ya que los préstamos suelen ser por periodos largos, y un permiso temporal de residencia no bastaría para demostrar arraigo.

¿Pueden los estudiantes internacionales obtener ayuda financiera en Canadá?

Por otro lado, además de poder solicitar un crédito o préstamo estudiantil, existe la posibilidad de acogerse a algunos programas de financiamiento para estudiantes internacionales que no cumplan con los requisitos exigidos por los sistemas financieros.

Para ello, el interesado en cursar estudios en Canadá deberá verificar si se encontraría apto para poder postular a una de las siguientes opciones:

Becas : esta posibilidad se les es otorgada a aquellos estudiantes con bajos recursos, que no pueden demostrar una fuente de ingresos suficientes para conseguir un préstamo. Además, este beneficio es otorgado por instituciones educativas que exigen un desempeño académico superior; y que, de ser elegido beneficiario, se verán sometidos a evaluaciones constantes. El plus es que este apoyo no es reembolsable.

: esta posibilidad se les es otorgada a aquellos estudiantes con bajos recursos, que no pueden demostrar una fuente de ingresos suficientes para conseguir un préstamo. Además, este beneficio es otorgado por instituciones educativas que exigen un desempeño académico superior; y que, de ser elegido beneficiario, se verán sometidos a evaluaciones constantes. El plus es que este apoyo no es reembolsable. Ayudas: este apoyo es financiado por las instituciones educativas, programas del gobierno y organizaciones que están en búsqueda de talentos con rendimientos académicos superiores, puesto que este apoyo no es reembolsable. Entre los benefactores tenemos a la Universidad de Toronto, la Universidad de Columbia Británica o el programa de becas Lester B. Pearson.



En un mundo competitivo como el de hoy, no puedes quedarte atrás. Te brindamos toda la información necesaria para que te decidas por solicitar uno de los préstamos para estudiantes internacionales en Canadá. Tu futuro está en tus manos.