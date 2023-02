Caballero de oro 13 | Fuente: Akita Shoten

Todos los que hemos visto Saint Seiya sabemos que existen 12 signos del zodiaco, todos representados por los caballeros de oro.

Siempre nos identificamos con un caballero de oro en la serie, más que nada porque coincide con nuestro signo del zodiaco.

Luego con la aparición del manga Next Dimension nos dimos con la sorpresa que existía un signo del zodiaco número 13, llamado Ofiuco: Asklepios fue el antiguo Gold Saint de la constelación de Ofiuco en la época del mito. Durante la época del mito, Asklepios fue adorado como un "dios" dentro del Santuario, sin embargo, por su gran arrogancia al buscar convertirse en un verdadero dios fue sellado por los dioses y todo rastro de su existencia fue borrado. Es por eso que no supimos nada de este caballero de oro hasta la nueva saga Next Dimension.

Sin embargo, hace poco los investigadores de los astros nos dieron la noticia de que existía un signo del zodiaco número 14, el cual hace que cambies de signo zodiacal, ese signo es CETUS.





En Saint Seiya basado en Cetus tenemos a Moses (más enfocado en una ballena) , Miller (omega) y Chris (Lost Canvas Gaiden), estos últimos dos un Cetus como monstruo marino.





Las fechas quedan de la siguiente forma:





📍Aries: 18 de abril - 13 de mayo

📍Tauro: 14 de mayo - 19 de junio

📍Géminis: 20 de junio - 20 de julio

📍Cáncer: 21 de julio - 09 de agosto

📍Leo: 10 de agosto - 15 de septiembre

📍Virgo: 16 de septiembre - 30 de octubre

📍Libra: 31 de octubre - 22 de noviembre

📍Escorpio: 23 de noviembre - 29 de noviembre.

📍Ofiuco: 30 de noviembre - 17 de diciembre

📍Sagitario: 18 de diciembre - 18 de enero

📍Capricornio: 19 de enero - 15 de febrero

📍Acuario: 16 de febrero - 11 de marzo

📍Piscis: 11 de marzo - 18 de abril

📍Cetus: 28 de marzo - 29 de marzo.





