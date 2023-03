Saint Seiya Live Action: ¿Vale la pena ir al cine?

Escenas de la película

Muchos de los fans de Saint Seiya soñamos con ver a nuestros personajes llevados a la pantalla convertidos en personas reales. Bueno, la espera está por llegar a su fin, ya que en abril se estrena en Japón Saint Seiya Beginning, el live action de la franquicia.

Ahora la pregunta es ¿Vale la pena ir a verla al cine?

Sé que algunos no tienen mucha esperanza por la nueva película live action de Saint Seiya.

Nadie los puede obligar a ir al cine, pero tengan en cuenta que mientras más personas vayan al cine más indicios tendrán los de Japón de que la franquicia sigue siendo rentable.



Vayan a verla por curiosidad, por confirmar lo que creen de la película, pero vayan.

Ahora es cuando realmente vale la pena hacer un esfuerzo para apoyar la franquicia, quién sabe y termina gustándoles la película.

Personalmente pienso que sí vale la pena ir al cine, ya que tiene buenos actores y no podemos darnos una idea final de si es buena o mala si no la vemos.



No la descarguen, no la compren en DVD, no se conformen con resúmenes de Youtube, no la vean en línea, por favor. Vayan al cine.



Muy aparte de que si la película es buena o mala, la pasaremos bien llenando la sala del cine y conversando sobre nuestra serie preferida; Saint Seiya.



No todos los días tenemos a Saint Seiya en pantalla grande, y una vez que ya no esté en cartelera no tendremos por mucho tiempo otra oportunidad como esta para apoyar a la franquicia.





La película se estrena el 28 de abril en Japón y muy probable que en Perú también sea en ese mes.





