Boom Boom Kid se presentará este viernes en Lima.

Escribe: Oscar Bermeo

Arriba de una tabla de surf, entregado a las olas humanas que lo sostienen vitoreando sus estribillos, Carlos Rodríguez se siente pleno. Durante sus conciertos la marea suele estar embravecida. Saltando de un lado a otro, sacudiendo su profusa cabellera, pareciera pasado de revoluciones.

Pero así es él. Nekro, IL Carlo, Boom Van Kinder, Boom Boom Kid son algunas de las formas como lo llaman. Cada una responde a un momento, a un instante de una (ya) extensa carrera que empezó en 1989 con Fun People en Campana, una ciudad al norte de Buenos Aires. Aquel capítulo ineludible del rock under de los 90 lo posicionó como uno de los referentes de la autogestión. Pero se resiste a pensar en retrospectiva. Prefiere el presente. Tiene tanto por ofrecer que en 2017 publicó 4 discos en 12 meses. Un delirio al que le pone paños fríos.

“La intención fue sacar todo lo que tenía dentro de mí y lo que quería decir en ese momento. Hice 60 canciones en un año. Arriesgado no es nada, fue un placer. No hay riesgo cuando uno hace algo que le hace bien”, afirma.

Tiene un vínculo estrecho con el Perú. De adolescente conoció la música de Leusemia, Los Yorks y Los Saicos. Con Fun People hizo una versión de “Ya no formo parte de esto” de Ataque Frontal. Luego alternó escenarios con muchas bandas locales y hasta grabó un videoclip en Barranco (“Lo único feo es no tener por qué vivir”). Boom Boom Kid podría ser un eslabón que une las escenas subterráneas entre Perú y Argentina. Era el invitado que se necesitaba para poner la cereza al pastel de la reunión de Futuro Incierto y G3. “Formar parte de esto es un sueño. Somos todos amigos de años. Será un bombazo”, apunta.

La música de Boom Boom Kid transita por diversas vertientes. Puede ser explosiva, melódica, conceptual, explícita. Sin embargo sueles compartir carteles con bandas punk ¿Te sientes punk?



No soy punk, soy lo que soy, Boom Boom Kid. No tengo nada contra lo que se considere punk, que no se malinterprete, pero no me gustan las etiquetas.

Hace 15 años hiciste la canción “Es duro ser una chica en cualquier lugar”. ¿Cuán machista es hoy el mundo del rock?

Lamentablemente todavía es machista la escena del rock. Pero para combatirlo están las canciones, como las que hice en mis inicios. Así, que acá estamos, luchándola.

EL CONCIERTO

Viernes 8 de marzo, desde las 8:30 p.m. Centro de Convenciones Barranco: Av. República de Panamá 220, Barranco. Entradas: Joinnus, Stefano’s Tattoo (Megaplaza, Miraflores, La Molina), Hacemosmerch (Miraflores), El Grito (Centro), El Anexxxo (Barranco), Moving Sound (Galerías Brasil).