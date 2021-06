Varios videojuegos anunciados como exclusivos de PlayStation 5 terminaron también en la pasada generación. | Fuente: PlayStation

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 22 de junio del 2021 - 11:01 AM

La nueva generación inició hace ya más de medio año, pero las viejas consolas -parece- estarán vigentes aún por un buen tiempo más. Prueba de ello es la cantidad de videojuegos exclusivos de la PlayStation 5 que terminaron (y terminarán) siendo estrenados también en la veterana PlayStation 4.

Entiendo que esta decisión obedezca a la escasez de consolas en el mercado (yo soy uno de los que no ha podido comprar una PlayStation 5), así como a la pandemia de la COVID-19, que indefectiblemente ha golpeado los procesos de desarrollo. Por ello, hablamos de una transición intergeneracional que tendrá una duración más elevada que en procesos anteriores.

Para ejemplificar esta situación, me animé a hacer un listado de cinco videojuegos que iban a ser los exclusivos ‘vende consolas’ de la PlayStation, pero que terminaron (o terminarán) estrenándose también en la pasada generación.

5. Sackboy: A Big Adventure

El spin-off de LittleBigPlanet se presentó como uno de los exclusivos de lanzamiento de la la PlayStation 5. Ok, admito que este no es un ‘vende consolas’, pero lo incluyo ya que formaba parte de la batería de videojuegos exclusivos que iban a reforzar el catálogo de lanzamiento de la PlayStation 5. Al final, en septiembre pasado, se anunció la versión de PlayStation 4.

4. Spider-Man: Miles Morales

Otro de los anuncios de Sony como título de lanzamiento de la PlayStation 5. En su momento, era uno de los exclusivos de la nueva generación que me impulsaban a ser uno de los early adopters de la nueva consola. Pero ¿qué pasó? Lo mismo que con Sackboy: a los meses se dijo que el juego salía para ambas generaciones. Lo bueno es que Miles Morales corre de maravilla en una PlayStation 4.

3. Gran Turismo 7

La nueva entrega de Gran Turismo fue anunciada en junio del 2020 en el evento de presentación de la PlayStation 5. Estaba programado para este 2021, pero una serie de retrasos derivó en una postergación hasta el 2022 (aún sin fecha confirmada). Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, reveló en una entrevista de inicio de junio que Gran Turismo 7 también llegará a PlayStation 4, dejando a la nueva consola sin otro exclusivo.

2. Horizon Forbidden West

La esperada secuela de Horizon Zero Dawn se perfilaba como uno de los auténticos ‘vende consolas’ de la nueva generación, pero luego se confirmó que también habría versión para PlayStation 4. De hecho, el desarrollo de ha sido afectado por la pandemia de la COVID-19, al punto que -al cierre de este post- no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

1. El nuevo God of War

Pese a ser llamado God of War: Ragnarök, lo cierto es que este no es el título definitivo. Se anunció con un pequeño teaser el año pasado como el gran ‘vende consolas’ de la PlayStation 5. En la citada entrevista de junio, Hermen Hulst terminó confirmando que la secuela del juegazo del 2018 también llegará a la vieja PlayStation 4.

¿PlayStation 5 tiene exclusivos?

Claro que los tiene, pero a la fecha son contados con los dedos: Astro's Playroom (que viene preinstalado en la PlayStation 5), Demon's Souls (exclusivo de lanzamiento, pero ya hay rumores de una versión para PlayStation 4 en camino), Destruction All Stars (sigue como exclusivo de PlayStation 5, pero su poca comunidad de jugadores podría decantar en el anuncio de una versión para viejas consolas), Ratchet and Clank: Rift Apart (este sí creo que se queda como juego de next-gen debido a las exigencias técnicas) y Returnal (lo nuevo de Housemarque, que también creo que se queda en la nueva generación).

Sin duda, para quienes no tenemos aún una PlayStation 5, que los juegos sigan saliendo en las viejas consolas es bienvenido y beneficioso (salvo Returnal o Ratchet and Clank: Rift Apart, no veo una poderosa razón para comprar una PlayStation 5). Pero, pensando en la industria, esto puede terminar siendo un lastre que ancle a los desarrolladores, que no podrían plasmar sus ideas innovadoras en los videojuegos debido a las limitaciones técnicas propias de los antiguos dispositivos.