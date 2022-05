Tantos cambios en tan poco tiempo.

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 11 de mayo del 2022 - 12:45 PM

Era un rumor que circulaba desde hace semanas los medios especializados, foros y redes sociales; pero nadie lo creía posible: Electronic Arts y la FIFA (el ente rector del fútbol mundial) darían por concluida su alianza de más dos décadas y la popular saga FIFA dejaría de llamarse como tal. Pues finalmente este martes, 10 de mayo, llegó la confirmación por parte de ambos entes.

Primero fue EA, que en un comunicado anunció que FIFA 23 -que se estrenará presumiblemente entre agosto y septiembre próximo- será el último videojuego de su saga futbolera en llevar este título, para luego pasar a llamarse EA Sports FC (¡vaya nombrecito!).

“Estamos agradecidos por todos estos años de excelente relación con la FIFA. El futuro del fútbol mundial es muy brillante y la afición en todo el mundo es más fuerte que nunca. Tenemos una oportunidad increíble de poner a EA Sports FC en el corazón del deporte y de brindar experiencias aún más innovadoras y auténticas a la creciente audiencia del fútbol”, manifestó Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts, según un comunicado publicado por la compañía.

En el documento, EA prometió que el cambio de nombre no significará, ni por asomo, la pérdida de licencias, tanto de jugadores, ligas y torneos; acaso uno de los puntos más fuertes de la saga prácticamente desde su concepción.

“EA Sports FC reúne más de 300 licencias importantes del mundo del fútbol, dando a los jugadores acceso a más de 19 000 atletas de 700 equipos, en cien estadios y más de 30 ligas de todo el mundo. A través de EA Sports FC, EA aumentará aún más el alcance y el poder de su catálogo de licencias de fútbol, conservando y ampliando el contenido de éste e incrementando así las experiencias y el acceso a través de más plataformas”, se lee en el comunicado.

Lo que más me sorprendió llegó horas después, con un comunicado de la propia FIFA, que anunció que la saga con su nombre continuará existiendo, pero ya sin EA como desarrollador. Sin más información, las especulaciones están a la orden del día. ¿Mantendrá el modelo de negocio?, ¿será un nuevo free-to-play en el género?

Lo único cierto hasta este punto es que, parafraseando al popular meme, el mundo sin FIFA ni PES ya no será lo que conocíamos, ya que la saga de EA no existirá como tal y ya sabemos que Konami mató el año pasado al querido Pro Evolution Soccer para incursionar, con más pena que gloria, en el mundo de los juegos como servicio con eFootball.

Si la sempiterna guerra entre FIFA y PES tuvo un ganador definitivo el año pasado, con la muerte de PES; hoy podríamos decir que en pocos meses no quedarán atisbos de lo que alguna vez fue una de las luchas más encarnizadas de la industria de los videojuegos.

EA Sports FC es el nuevo título de la saga futbolera que una vez conocimos como FIFA. | Fuente: EA Sports

El futuro de EA Sports FC

Me intriga saber, eso sí, cómo le irá a EA Sports FC. En teoría, vendría a ser el mismo FIFA de toda la vida, pero con una nueva marca. Sin embargo, esto podría pesar en el jugador a la hora de sopesar una compra.

“El caso de FIFA es muy incierto, porque es un juego que no solo lo juegan los gamers hardcore o las comunidades ‘pro’. Muchísimos jugadores casuales juegan FIFA y se identifican con el nombre más que con la jugabilidad (que ha cambiado a lo largo de los años)”, me comentó al respecto Enrique ‘Junior’ Martínez, de Parallax.

“El público casual es muy difícil de leer y estoy seguro de que tanto EA como la FIFA están cabezones pensando qué hacer con ellos. Los que menos se van a estresar son los fans acérrimos, pues EA se lleva las licencias, el contenido y los modos de juego a su nuevo EA Sports FC”, añadió.

Johann Aldazábal, de Gamecored, difiere al considerar que EA “puede estar relativamente tranquilo”, teniendo en cuenta que su nueva saga tendrá “las características y los modos de juego más importantes de lo que una vez fue FIFA”.

“Además, EA había comentado anteriormente que la FIFA ponía muchos reparos al momento de querer revitalizar la franquicia. En ese sentido, el tener ahora un EA con más libertad, de repente podría ser más que beneficioso”, apuntó.

Sin embargo, no desmereció el poder de la recordación de una marca en el público: “Entiendo que el cariño por el nombre no es algo que pase desapercibido. De hecho, tengo muchos amigos que siguen llamando “PES” al juego de Konami, a pesar de todos los cambios. Y me da la misma sensación de que aquí a algunos años, cuando EA Sports FC esté más que establecido, aún muchos lo seguirán llamando “FIFA””.

En lo que sí coinciden ambos especialistas es en cuestionar el nuevo nombre de la saga. “El nombre no me gusta, de repente por lo genérico que suena. Sí siento que ha perdido un poco de su atractivo”, refirió Aldazábal. “Terrible nombre, por cierto; pero habrá que acostumbrarse”, remató Martínez.