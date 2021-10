God of War se estrenará en PC el 14 de enero del 2022. | Fuente: PlayStation

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 22 de octubre del 2021 - 9:54 AM

Esta semana Sony confirmó que God of War -lanzado en 2018 en PlayStation 4- se estrenará en PC en enero del 2022. La noticia ha causado gran revuelo, ya que hablamos de una de las sagas más representativas de la compañía japonesa, que deja de ser exclusiva de sus consolas de videojuegos.

Este anuncio era esperado dentro de la industria, teniendo en cuenta de que Sony ya había estado lanzando varios de sus títulos exclusivos en ordenadores. Sin embargo, la llegada de God of War a PC ha tenido mucha más resonancia, debido a la trascendencia de la saga de Kratos y su asociación con la marca azul. Es como -salvando distancias- ver a Mario llegando a una plataforma ajena a Nintendo (aunque eso ya ocurrió).

En redes sociales y foros, las reacciones han sido tan contradictorias y destempladas que pareciera no haber un consenso respecto a la aceptación de este lanzamiento. Mientras muchos saludan la posibilidad de por fin poder jugar un título tan reconocido como God of War en sus PC, otros tantos rechazan perder un exclusivo de tanto pedigrí en su marca favorita. Y también están aquellos que aprovechan la oportunidad para burlarse de estos últimos. Hay de todo en la viña del señor.

Las exclusividades han sido un factor determinante en la llamada guerra de consolas (o de plataformas, si incluimos a PC y Stadia en la ecuación). Tal como ya lo discutimos en un informe pasado, PlayStation 4 se impuso en la pasada generación principalmente por su batería de títulos exclusivos, la cual -poco a poco- está llegando a PC.

¿Perder esos exclusivos significará un problema? Particularmente, creo que todo es beneficio para Sony. Llegar a un mercado tan grande como el de las PC les asegura un ingreso económico por, admitámoslo, videojuegos que ya cumplieron su ciclo en PlayStation. Esta es, en mi opinión, la mejor manera de revalorarlos y volverlos rentables nuevamente.

“Lanzando sus juegos en computadoras personales, Sony no ‘pierde sus exclusivos’, sino que gana al convertirse en publisher de PC, una plataforma que ha crecido enormemente y que quiere más y más contenidos de calidad”, señaló al respecto Enrique ‘Junior’ Martínez, de Parallax.

“Al lanzar un juego que ya cumplió su ciclo de ventas en su consola, este agarrará un segundo aire en ventas, sin canibalizarse a sí mismo ni competir a corto plazo con otros lanzamientos de Sony, como la secuela de God of War, que saldrá en exclusiva en PlayStation 4 y PlayStation 5, y probablemente se mantendrá así por otros tres años. Es un win-win”, añadió.

Para Alberto Nishiyama, subeditor de Niusgeek, el beneficio para Sony no solo va por el aspecto económico sino también por el de marketing, acercando la marca PlayStation a más público.

“Un port a PC puede darte un ingreso extra con lo ya trabajado. Y, seamos realistas, tampoco todo el mundo puede comprar una PlayStation 5 (especialmente a precio recomendado) en estos tiempos por problemas de oferta”, manifestó el periodista.

“Y en marketing, acercas la marca PlayStation a más personas. Sony no actúa tan libremente como Xbox borrando las líneas de lo ‘exclusivo’, pero sí demuestra una cara más amable a la comunidad gamer en general”, agregó.



Lo que no creo que ocurra es que tengamos eventualmente lanzamientos simultáneos en PlayStation y PC, porque -estimo- Sony sabe de la importancia que tienen los exclusivos. El plan me parece claro: lanzar un exclusivo que asegure la fidelización de los usuarios y que capte nuevos adeptos y, luego, esperar unos meses -o tal vez años- para hacer el respectivo estreno en PC.

¿Éxito garantizado?

La pregunta del millón: ¿God of War tendrá éxito en PC? Si bien el mercado de los ordenadores es inmenso, también hay factores que pueden menguar los ingresos de Sony, como la piratería enquistada en esta plataforma o la mera segmentación que hay debido a los incómodos requisitos técnicos.

Sin embargo, tanto Martínez como Nishiyama se mostraron más optimistas al respecto, siempre y cuando el port realizado sea de calidad.



“Mucha gente ha estado esperando que God of War y otros títulos de PlayStation lleguen a PC. Y es que no tiene nada que ver en qué plataforma lances tu juego; si éste es bueno, la gente va a querer comprarlo. Y God of War es una tonelada métrica de calidad, tanto en gameplay como en narrativa y bondades técnicas. Si el port es bueno, entonces el éxito de este lanzamiento está garantizado... creo yo”, manifestó Martínez.

“Es una IP muy popular, así que no dudo que tenga éxito. Ahora, queda ver la calidad del port en cuestión en los primeros reviews. Lo que reconforta es que God of War vendrá a la PC con soporte para DLSS, por lo que más usuarios podrán sacarle el jugo en el tema gráfico sin mayor pérdida de calidad”, apuntó, por su lado, Nishiyama.

Mientras terminaba de redactar este informe se conocía la noticia de que God of War lideraba las ventas globales de Steam. Creo que eso responde la pregunta que nos planteábamos en este informe, ¿no?