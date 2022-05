Operación Monarch será un evento por tiempo limitado en Warzone. | Fuente: Activision

17 de mayo del 2022

Desde hace unos meses Activision está sumando nuevos elementos a Warzone, a fin de hacerlo un producto mucho más atractivo, y así intentar hacerle sombra a Fortnite, el indiscutible rey de los battle royale.

Ya vimos desfilar por Verdansk -y ahora Caldera- a personajes de otras franquicias, como Rambo o John McClane, pero también han llegado colaboraciones poco usuales y menos afines al estilo del juego, como Judge Dredd, skins alusivos al anime Attack on Titan o la inclusión del variopinto rapero Snoop Dogg.

El título de Activision está lejos de igualar lo que hace Fornite, que constantemente lanza colaboraciones con todo tipo de franquicias (mientras escribo este artículo se anunció la llegada de Falls Guys al juego). Sin embargo, Warzone no deja de llamar la atención con cada anuncio y termina jalando agua para su molino.

Precisamente, lo que nos convoca ahora es la nueva colaboración para Warzone: la llegada al battle royale de Godzilla y King Kong, los titanes más representativos del MonsterVerse de Warner Bros. y Legendary Entertainment.

Esta colaboración no solo llega con skins alusivos para los operadores, de los que hablaré más adelante; sino con un nuevo evento, llamado Operación Monarch, con el que se busca integrar a estos monstruos en el battle royale. ¿Lo habrán conseguido adecuadamente? Veámoslo a continuación.

En Operación Monarch, cambian un poco las reglas del battle royale, ya que las partidas aceptan un máximo de 60 jugadores (las normales alcanzan los 150) y solo se puede jugar en equipos de cuatro (puedes ingresar solo o en equipos de dos o tres; con la desventaja que eso conlleva); sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: ser el último equipo en pie.

El gran atractivo de este modo es, sin duda, la inclusión de Godzilla y King Kong, quienes han invadido la isla de Caldera. Sin embargo, derrotar a los monstruos no es el objetivo de Operación Monarch. Puedes dispararles, a fin de cargar una barra que -a medida que avanza- premia al equipo con perks y algunas ventajas; siendo la más llamativa la posibilidad de ‘controlar’ a Godzilla o a King Kong.

Puse ‘controlar’ entre comillas, porque esto se traduce en una suerte de killstreak, en el que activas un dispositivo para lanzar un ataque, ya sea con King Kong o Godzilla, hacia un objetivo específico. Nada más.

Opiniones encontradas

No puedo negar que es impactante ver a estos monstruos en pleno campo de batalla. Por sus dimensiones, estar cerca a ellos transmite una sensación de indefensión y de insignificancia. Sin embargo, su participación en el evento es, por más duro que suene, meramente decorativa. Si bien dispararles da beneficios a tu equipo (por lo que nos da la mentada barra), el objetivo principal no deja de ser el mismo de toda la vida: ser el último equipo en pie eliminando a los enemigos.

Creo que el evento está mal planteado, ya que hubiera sido mucho mejor, en mi opinión, lanzar una modalidad en la que los enemigos sean los monstruos y que el objetivo sea derrotarlos. Activision ya ha lanzado eventos competitivos y hasta tipo multijugador; por lo que no me parece descabellado cambiar el género en post de un mejor aprovechamiento de Godzilla y King Kong.

Quise incluir en este post las opiniones de mis amigos Carlos Mora y Beto Pinto (colaborador eficaz del blog), con quienes suelo jugar extensas jornadas de Warzone, por lo que tienen algo que decir respecto al nuevo evento. Encontré en ambos opiniones algo divididas sobre Operación Monarch.

Carlos fue tajante en señalar que el evento le ha parecido una oportunidad perdida, por su “ejecución simplista y monótona”, que no lo diferencia marcadamente del battle royale clásico.

“No me gustó la nula interacción entre los colosos, a pesar de que el modo vendía eso mismo, una pelea sin cuartel entre Godzilla y King Kong. La interacción entre los jugadores con los monstruos se limita a dispararles para conseguir perks y controlar sus ataques especiales como si fuera un killstreak: demasiado simplista y totalmente desaprovechado”, manifestó.

“La escala de la pelea hacía esperar que el mapa de Caldera sufra variaciones, aunque sea mínimas; pero nada de eso: el mapa permanece intacto hasta donde pude ver. Además, ganar Operación Monarch solo te da membretes, nada de armas o algún skin. Una decepción para tanto esfuerzo”, añadió.

Por su lado, Beto calificó la experiencia como “positiva”, aunque señaló que hay su margen de mejora. “Me parece que la expectativa fue muy grande para lo que se podía ofrecer realmente. Considerando el tamaño del mapa y lo grandes que fueron los modelos utilizados para el evento, tuvieron que reducir la cantidad de jugadores en el mapa”, refirió.

Entiendo las críticas al nuevo evento, ya que yo mismo esperaba algo mucho más rompedor. Tal vez Activision pecó de conservador o -tal vez- tecnológicamente es imposible hacer algo mucho más elaborado; teniendo en cuenta que Warzone sigue saliendo en consolas de pasada generación.

Godzilla, King Kong y Mechagodzilla

Junto con Operación Monarch, llegaron a Call of Duty: Vanguard y Warzone bundles alusivos a Godzilla, King Kong y Mechagodzilla, un plus interesante para quienes están dispuestos a invertir 2400 COD Points (20 dólares) por cada uno.

Probé los tres y francamente están simpáticos: vienen con sus propios finishers y cinemáticas para jugada destacada y MVP (para el multijugador de Vanguard, obviamente), así como nuevos modelos de armas y su respectiva dosis de estéticos (amuletos, grafitis, emblemas, etc.).

Sin embargo, tal como me pasó cuando probé el skin alusivo a Judge Dredd; me quedé con la sensación de que es poco contenido por lo que cuesta cada bundle: no hablamos de operadores nuevos, como Rambo, John McClane o Snoop Dogg; sino que son meros trajes para los viejos operadores del juego.

Eso sí, el grueso de jugadores parece estar muy enganchado con estos nuevos skins, ya que las partidas de Warzone y Vanguard están llenas de Godzillas, King Kongs y Mechagodzillas, así como de muchos Snoop Doggs, que aún sigue vigente en la comunidad.

Y ustedes, ¿ya jugaron Operación Monarch?, ¿qué opinan del nuevo evento de Warzone?