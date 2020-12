Mortal Kombat 11 Ultimate se estrenó el pasado 17 de noviembre. | Fuente: NetherRealm Studios

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 10 de diciembre del 2020 - 12:39 PM

Cuando sale un videojuego de peleas debemos ser conscientes que de el producto no se mantendrá en el tiempo tal como se estrenó. Su arribo y posterior testeo por miles (o millones) de jugadores sacan a flote glitches o errores que pueden desbalancear la aparente paridad de la plantilla de peleadores. Puede aparecer un luchador ‘roto’ que es aprovechado para sacar ventaja sobre el resto o formas abusivas de sacar provecho de algún poder o combo. Para ello, los desarrolladores están al tanto para actualizar el juego y sacar parches que modifiquen el producto original.

Pero también tenemos los peleadores que llegan vía DLC para ampliar el roster, que con el paso de los meses (o años, en algunos casos) puede convertir la plantilla en un auténtico dream match, con los favoritos de la comunidad e invitados especiales. Este es el caso de Mortal Kombat 11.

El juego llegó originalmente en marzo de 2019, tras lo cual se anunció su primera camada de personajes extra bajo el marketero nombre de Kombat Pack: Shang Tsung, Nightwolf, Sindel Spawn, Terminator y Joker llegaron para beneplácito de los fanáticos.

Ya en el post sobre Tekken 7 -y por qué fue el único juego de la saga en la generación-, hablé sobre la importancia que tienen los llamados ‘pases de temporada’, que sirven para mantener activa a la comunidad en torno al videojuego y prolongar así su vigencia. Algo similar pasa con Mortal Kombat 11.

NetherRealm Studios y Warner Bros. Interactive Entertainment estrenaron el videojuego con un plan a largo plazo. Prueba de ello es que a inicios de este 2020 se anunció Aftermath, la primera revisión de Mortal Kombat 11, que no solo traía una segunda campaña (complementaria a la vista en el juego original), sino también a los peleadores del primer Kombat Pack y tres personajes extra: Sheeva, Fujin y RoboCop.

Fue iluso de mi parte pensar que Aftermath sería la edición definitiva de Mortal Kombat 11, ya que apenas unos meses después se presentó Mortal Kombat 11 Ultimate, segunda revisión del videojuego del 2019. Esta entrega, que se estrenó el pasado noviembre, trajo todo el contenido lanzado a la fecha más un segundo Kombat Pack: Rain, Mileena y Rambo.

No puedo negar que la gente de NetherRealm Studios sabe escuchar a la comunidad y le da lo que pide. Ya pasó con Spawn, un clamor de los fanáticos de Mortal Kombat desde hace varios años. Luego, llegó Terminator y, posteriormente, RoboCop, icónicos personajes de los ochenta; auténticos invitados de lujo. Y no contentos con eso, ahora tenemos a Rambo, con lo que podemos recrear en el videojuego la mítica rivalidad entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

Mortal Kombat 11 con los meses se ha convertido en un auténtico dream match, en el que ya no tanto importa la lógica por la presencia de un personaje en el roster. Si NetherRealm Studios cree que un peleador puede generar hype y ventas, ¿por qué no incluirlo?

El problema en este punto es que a la inversión original hay que sumarle más y más pagos por los nuevos personajes y contenido extra. Esto no hace más que darle la razón a aquellas personas que dicen “mejor me espero unos meses y compro la edición definitiva”. Lo malo acá es que ya no me atrevo a asegurar si Ultimate será la edición definitiva de Mortal Kombat 11.

¿Recomiendo comprar Mortal Kombat 11 Ultimate? La respuesta no es fácil. El contenido que incluye definitivamente vale lo que cuesta (con el ahorro que significa comprar todo en un solo paquete). El gran ‘pero’ es que nada garantiza que en el futuro cercano no venga más contenido de pago para una eventual nueva revisión. Por ello, mi recomendación es evaluar los pro y contras de jugar ahora este genial videojuego y todo el contenido extra lanzado hasta la fecha... o seguir esperando por la edición definitiva final.