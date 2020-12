Descripción de prueba | Fuente: Tiburón gris de arrecife en Australia. | Fotógrafo: Imagen de Global FinPrint.

Por: Mongabay Mongabay Latam es una plataforma de noticias ambientales, científicas y de conservación en español. 15 de diciembre del 2020 - 10:05 AM

Los tiburones son los administradores de los sistemas de arrecifes coralinos. Como superpredadores, eligen peces enfermos y débiles y dejan que los más fuertes se reproduzcan, lo cual ayuda a mantener la salud y la vitalidad del ecosistema marino. Sin embargo, según un nuevo estudio publicado en Nature, los tiburones han desaparecido de muchos arrecifes coralinos en todo el mundo, lo cual marca un declive generalizado en la cifra mundial de tiburones.

Este estudio sin precedentes, en el que participaron 121 científicos y 731 voluntarios y que tardó siete años en completarse, observó las poblaciones de tiburones en regiones costeras de todo el mundo con el uso de cámaras de video plantadas en los arrecifes. El proyecto recibió el apoyo de varias instituciones y grupos, como Global FinPrint, un programa que evalúa la salud de las poblaciones de tiburones con la elaboración de censos submarinos.

Los estudios anteriores tendían a confiar en los buzos o submarinistas para contar visualmente los tiburones, pero eso podía llevar a imprecisiones ya que los tiburones suelen merodear, según sugiere el artículo. El nuevo estudio, en cambio, plantó estaciones de video subacuáticas remotas con cebo (BRUVS) en 371 arrecifes en 58 países y territorios. Las BRUVS siempre se utilizaron durante el día y se dejaban en el arrecife durante aproximadamente una hora cada vez.

En los casos que era posible, los investigadores intentaron estudiar dos tipos de arrecifes diferentes en cada nación: un sitio protegido y uno abierto a la pesca.

“Como resultado de hacer eso, no estudiamos arrecifes aleatoriamente por el mundo”, dijo a Mongabay Demian Chapman, coautor del estudio, profesor asociado en el departamento de ciencias biológicas en la Universidad Internacional de Florida y codirector del proyecto Global FinPrint. “Si hubiéramos observado arrecifes aleatoriamente… habríamos acabado sobre todo con arrecifes abiertos a la pesca porque hay más de estos que zonas protegidas, y probablemente habríamos descubierto que los tiburones habían desaparecido… mucho más”.

| Fuente: Un tiburón gris y un cazón negrudo capturados con el sistema de video remoto submarino con cebo en la Polinesia francesa. | Fotógrafo: Imagen de Global FinPrint.

Después de grabar 15 165 horas de video, el equipo de investigación descubrió que los tiburones estaban ausentes en el 20 % de los arrecifes estudiados. En seis lugares (la República Dominicana, las Antillas Francesas, Kenia, Vietnam, las Antillas Neerlandesas y Catar), solo se observaron 3 tiburones en 800 horas de grabación, lo cual sugiere que los tiburones estaban funcionalmente extintos en muchas partes y ya no podían cumplir con su papel habitual en el ecosistema marino.

En 38 de las naciones de estudio, entre ellas Fiji, Madagascar e Indonesia, solo había un número moderado de tiburones, algo que también causa preocupación, dijo Chapman.

“Si estas naciones no aplican medidas de conservación, van a ir en la misma dirección que los sitios que están muy mal”, dijo.

| Fuente: Tiburones grises capturados por el sistema de video submarino remoto con cebo en la Polinesia Francesa. Imagen de Global Finprint. | Fotógrafo: Imagen de Global Finprint.

En la mayoría de los casos, la ausencia de tiburones estaba relacionada con “las condiciones socioeconómicas” de los asentamientos humanos cercanos, según sugiere el estudio, como “el tamaño y la proximidad del mercado más cercano, la mala gobernanza y la densidad de la población humana”. Por ejemplo, las pesquerías mal gestionadas, sobre todo las que utilizan palangres y redes de enmalle, podrían eliminar fácilmente las poblaciones locales de tiburones.

“Es probablemente una buena llamada de advertencia para que ciertas regiones presten atención y examinen recomendaciones específicas que podrían ayudar a que se recupere el ecosistema”, dijo a Mongabay Michael Berumen, coautor del estudio y profesor de ciencias marinas en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá en Arabia Saudí.

No todo son malas noticias. El equipo de investigación también descubrió que los tiburones prosperaban en arrecifes en lugares como las Bahamas, Australia continental, las Islas Salomón, los Estados Federados de Micronesia y la Polinesia Francesa. Este éxito normalmente se debía a las prohibiciones completas de la pesca de tiburón o a una buena gestión pesquera, con un buen manejo y basada en la ciencia, según el estudio.

| Fuente: Un tiburón de arrecife en el Caribe. | Fotógrafo: Imagen de Global FinPrint.

La abundancia de tiburones en ciertos lugares fue una sorpresa agradable para Chapman, que dijo que se había preparado para una “imagen más desoladora”.

“Sigue habiendo bastantes buenos sitios esparcidos en el Océano Pacífico central”, dijo. “Pensamos en estos lugares como depósitos de esperanza”.

El estudio también destacó que las poblaciones de tiburón pueden mantenerse fácilmente con prácticas de conservación sólidas, como la gestión de las pesquerías y la aplicación de áreas marinas protegidas. Esta información puede ayudar a fortalecer los esfuerzos de conservación para mantener poblaciones de tiburón sanas e incluso ayudar a reintegrar a los tiburones en lugares de los que han desaparecido.

“Los tiburones pueden dispersarse desde esos sitios [con poblaciones sanas] e iniciar la recuperación en otras zonas, una vez que otros sitios apliquen algunas medidas de conservación”, dijo Chapman.

| Fuente: Los investigadores preparando BRUVS para distribuirlas en el océano. | Fotógrafo: Imagen de Global FinPrint.

“Es casi sorprendente el potencial que hay para la recuperación”, dijo Berumen. “Algunas de las herramientas [de conservación] podrían tener un gran impacto y no son difíciles [de aplicar]. Es genial ver que hay motivos para la esperanza y [que hay] capacidad de recuperación en muchas de estas poblaciones”.

Chapman y sus colegas llevarán a cabo más investigación basada en los datos recopilados para este proyecto, como un estudio para intentar comprender cómo la presencia de tiburones influencia a otras poblaciones de peces arrecifales. “Aún estamos lejos de acabar el análisis de los datos”, dijo.

Berumen dice que el estudio también servirá de información para los trabajos de conservación de muchas partes del mundo, como Arabia Saudí, donde el gobierno está desarrollando nuevas economías centradas en el ecoturismo.

| Fuente: Una infografía que muestra los lugares con abundancia y escasez de tiburones. | Fotógrafo: Imagen de Global FinPrint.

“Estamos trabajando muy de cerca con esos desarrollos específicos y en general con las autoridades gobernantes para ayudar a todo el mundo a entender la mejor manera de hacer esto con el menor impacto y mantener el sistema de arrecifes en la mejor forma que podamos”, dijo Berumen.

Aunque el estudio descubrió que las poblaciones de tiburón cerca de los sistemas de arrecifes de coral están bastante degradadas en algunas partes del mundo, otras partes tienen un gran potencial de conservación.

“Los tiburones necesitan ayuda y necesitan nuestra atención”, añadió Berumen. “Hay lugares donde es más urgente que en otros, pero no estoy seguro de si hay algún lugar donde podamos simplemente… ignorar el tema”.

Referencias:

MacNeil, M. A., Chapman, D., Heupel, M., Simpfendorfer, C. A., Heithaus, M., Meekan, M., … Cinner, J. E. (2020). Global status and conservation potential of reef sharks. Nature. doi:10.1038/s41586-020-2519-y

El artículo original fue publicado por Elizabeth Claire Alberts en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres conocer más sobre el medio ambiente en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.