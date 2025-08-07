Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

La Fecha 33 del Club FCC: lista de premios y ganadores

Ganadores de la fecha 33 del Club FCC
Ganadores de la fecha 33 del Club FCC | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC celebró este jueves 7 de agosto la fecha 33 con sorpresivos premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC celebró este jueves 7 de agosto la fecha 33 con increíbles premios. Conoce a continuación todos los detalles y el listado completo de los ganadores.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (DOMINGO 10 DE AGOSTO)

  • Luis Ángel Torres Mejía
  • Wilber Martín Cordova Vega
  • Daniel Ricardo Paucar Ramirez
  • Jorge Andrés Villalva Muga
  • Yadira Lizbeth Lazo Anicama
  • Gino Martín Navarro Ramos
  • Rafael Vargas Grandez
  • Misney Athisken Garcia
  • Rodrigo Talavera
  • Claudia Isabel Aguilar Esquia

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  • Victor Manuel Herrera Torres

CINCO CAMISETAS BLANCAS CLUB FCC 

  • Paul Alexis Ramos Meza
  • Ytalo Luis Guerrero Minaya
  • Alonso Barranzuela
  • Dennis Cabrejos Del Castillo
  • Lizbeth Gomez Paredes

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE 

  • Andrés Felipe Uribe Castillo

UN CELULAR HUAWEI NOVA 13 PRO

  •  Piero Javier Castillo Avila

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 14 de agosto.

Más información en clubfcc.com.

Tags
Club FCC

Más sobre Club FCC

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola