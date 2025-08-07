La Fecha 33 del Club FCC: lista de premios y ganadores

El Club FCC celebró este jueves 7 de agosto la fecha 33 con sorpresivos premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.
El Club FCC celebró este jueves 7 de agosto la fecha 33 con increíbles premios. Conoce a continuación todos los detalles y el listado completo de los ganadores.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (DOMINGO 10 DE AGOSTO)
- Luis Ángel Torres Mejía
- Wilber Martín Cordova Vega
- Daniel Ricardo Paucar Ramirez
- Jorge Andrés Villalva Muga
- Yadira Lizbeth Lazo Anicama
- Gino Martín Navarro Ramos
- Rafael Vargas Grandez
- Misney Athisken Garcia
- Rodrigo Talavera
- Claudia Isabel Aguilar Esquia
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Victor Manuel Herrera Torres
CINCO CAMISETAS BLANCAS CLUB FCC
- Paul Alexis Ramos Meza
- Ytalo Luis Guerrero Minaya
- Alonso Barranzuela
- Dennis Cabrejos Del Castillo
- Lizbeth Gomez Paredes
UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE
- Andrés Felipe Uribe Castillo
UN CELULAR HUAWEI NOVA 13 PRO
- Piero Javier Castillo Avila
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 14 de agosto.
Más información en clubfcc.com.