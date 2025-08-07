La Fecha 33 del Club FCC: lista de premios y ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC celebró este jueves 7 de agosto la fecha 33 con increíbles premios. Conoce a continuación todos los detalles y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (DOMINGO 10 DE AGOSTO)

Luis Ángel Torres Mejía

Wilber Martín Cordova Vega

Daniel Ricardo Paucar Ramirez

Jorge Andrés Villalva Muga

Yadira Lizbeth Lazo Anicama

Gino Martín Navarro Ramos

Rafael Vargas Grandez

Misney Athisken Garcia

Rodrigo Talavera

Claudia Isabel Aguilar Esquia

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

Victor Manuel Herrera Torres





CINCO CAMISETAS BLANCAS CLUB FCC

Paul Alexis Ramos Meza

Ytalo Luis Guerrero Minaya

Alonso Barranzuela

Dennis Cabrejos Del Castillo

Lizbeth Gomez Paredes

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE

Andrés Felipe Uribe Castillo



UN CELULAR HUAWEI NOVA 13 PRO

Piero Javier Castillo Avila

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 14 de agosto.

Más información en clubfcc.com.