La Fecha 34 del Club FCC: estos son los increíbles premios y los ganadores

Fecha 34 del Club FCC
Fecha 34 del Club FCC | Fuente: Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC festejó este jueves 14 de agosto la fecha 34 con diferentes premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.

El Club FCC festejó este jueves 14 de agosto la fecha 34 con grandes premios. Conoce a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (DOMINGO 17 DE AGOSTO)

  • Mariana Sánchez Matos
  • Christian Heinz Montalvan Chahua
  • Omar Alfredo Moreno Silva
  • Ricardo Mendoza Atahua
  • Carla Urrutia
  • Daniel Eloy Diaz Mendoza
  • Jhon Edward Incio Nomberto
  • Hugo Enrique Carbajal Lizarraga
  • Christian David Hidalgo Nazario
  • Victor Hugo Félix Ortiz


CUATRO ENTRADAS DOBLES: SPORT BOYS VS DEPORTIVO GARCILASO (VIERNES 15 DE AGOSTO)

  • Pablo Solari Martínez
  • Karen Esther Tavara Silvera
  • Julio Maik Alarcon Quispe
  • Elinson Alberto Pernalete Osorio


CINCO CAMISETAS BLANCAS CLUB FCC 

  • Hugo Rafael Marin Urquiza
  • Johana Stefania Temoche Morales
  • Carlos Eduardo Zapata Euscate
  • Ana Arrieta
  • César Ricardo Reynoso Alarcón


UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT 

  • Luis Enrique Vargas Niquen


UNA MEMBRESÍA ANUAL GIMNASIO B2 

  • Brayan Edson Puescas Chunga


UN HUAWEI WATCH FIT 3 

  • Carlos Alberto Lecca Agapito

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 21 de agosto.

Más información en clubfcc.com.

Club FCC

