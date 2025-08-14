La Fecha 34 del Club FCC: estos son los increíbles premios y los ganadores

El Club FCC festejó este jueves 14 de agosto la fecha 34 con diferentes premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (DOMINGO 17 DE AGOSTO)
- Mariana Sánchez Matos
- Christian Heinz Montalvan Chahua
- Omar Alfredo Moreno Silva
- Ricardo Mendoza Atahua
- Carla Urrutia
- Daniel Eloy Diaz Mendoza
- Jhon Edward Incio Nomberto
- Hugo Enrique Carbajal Lizarraga
- Christian David Hidalgo Nazario
- Victor Hugo Félix Ortiz
CUATRO ENTRADAS DOBLES: SPORT BOYS VS DEPORTIVO GARCILASO (VIERNES 15 DE AGOSTO)
- Pablo Solari Martínez
- Karen Esther Tavara Silvera
- Julio Maik Alarcon Quispe
- Elinson Alberto Pernalete Osorio
CINCO CAMISETAS BLANCAS CLUB FCC
- Hugo Rafael Marin Urquiza
- Johana Stefania Temoche Morales
- Carlos Eduardo Zapata Euscate
- Ana Arrieta
- César Ricardo Reynoso Alarcón
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Luis Enrique Vargas Niquen
UNA MEMBRESÍA ANUAL GIMNASIO B2
- Brayan Edson Puescas Chunga
UN HUAWEI WATCH FIT 3
- Carlos Alberto Lecca Agapito
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 21 de agosto.
Más información en clubfcc.com.