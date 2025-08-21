La Fecha 35 del Club FCC: los increíbles premios y lista de los ganadores

El Club FCC festejó este jueves 21 de agosto la fecha 35 con diferentes premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL
- Carlos Alejandro Gulden Crisostomo
- César Eduardo Zuñiga Rodriguez
- Melissa Mercedes Villalobos Portocarrero
- Fredy Enrique Aguilar Salazar
- Renato Robinson Paneca
- Leandro Liñan Chávez
- Gianfranco Altamirano
- Henry Cáceres Pocco
- Pablo Alonso Collata Reynaga
- Julio Juan Canales Yauyo
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Carlos Manuel Acosta Bustamante
UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE
- Luis Alberto Linares Belzo
AUDÍFONO HUAWEI FREECLIP
- Jonathan Trigueros Huapaya
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 28 de agosto.
Más información en clubfcc.com.