La Fecha 35 del Club FCC: los increíbles premios y lista de los ganadores

Fecha 35 del Club FCC
Fecha 35 del Club FCC | Fuente: Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC festejó este jueves 21 de agosto la fecha 35 con diferentes premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC celebró este jueves 21 de agosto la fecha 35 con grandes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

  • Carlos Alejandro Gulden Crisostomo
  • César Eduardo Zuñiga Rodriguez
  • Melissa Mercedes Villalobos Portocarrero
  • Fredy Enrique Aguilar Salazar
  • Renato Robinson Paneca
  • Leandro Liñan Chávez
  • Gianfranco Altamirano
  • Henry Cáceres Pocco
  • Pablo Alonso Collata Reynaga
  • Julio Juan Canales Yauyo

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  •  Carlos Manuel Acosta Bustamante 

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE 

  • Luis Alberto Linares Belzo 

AUDÍFONO HUAWEI FREECLIP 

  •  Jonathan Trigueros Huapaya

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 28 de agosto.

Más información en clubfcc.com.

Club FCC

