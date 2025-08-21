La Fecha 35 del Club FCC: los increíbles premios y lista de los ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC celebró este jueves 21 de agosto la fecha 35 con grandes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

Carlos Alejandro Gulden Crisostomo

César Eduardo Zuñiga Rodriguez

Melissa Mercedes Villalobos Portocarrero

Fredy Enrique Aguilar Salazar

Renato Robinson Paneca

Leandro Liñan Chávez

Gianfranco Altamirano

Henry Cáceres Pocco

Pablo Alonso Collata Reynaga

Julio Juan Canales Yauyo

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

Carlos Manuel Acosta Bustamante

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE

Luis Alberto Linares Belzo

AUDÍFONO HUAWEI FREECLIP

Jonathan Trigueros Huapaya

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 28 de agosto.

Más información en clubfcc.com.