La Fecha 36 del Club FCC: los premios y la lista de los ganadores

El Club FCC festejó este jueves 28 de agosto la fecha 36 con sorprendentes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL
- Mayra Yetzabeth Lopez Lazaro
- Enrique Kadena Odo
- Erwin Vega Castillo
- Oscar Paul Navarro Bellido
- Sebastian Alberto Andreu Riveros
- Juan Carlos García Dantas
- Juan Samuel Antonio Carlos
- Sandro Martín Silva Castro
- Luis Antonio Alemán Nakamine
- Paola Claudia Alaya Tejeda
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Carlos Miguel Gutierrez Ilizarbe
UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE
- Verónica Edme Silva Carrasco
AUDÍFONOS HUAWEI FREEBUDS 6i
- Fredy Pachas Atuncar
UNA CAMISETA DE LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL
- Luis Eduardo Guevara Yerén
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 4 de septiembre.
Más información en clubfcc.com.