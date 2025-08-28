Últimas Noticias
La Fecha 36 del Club FCC: los premios y la lista de los ganadores

Fecha 36 del Club FCC
Fecha 36 del Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC festejó este jueves 28 de agosto la fecha 36 con increíbles premios. Conoce los detalles y el listado de los ganadores.

El Club FCC festejó este jueves 28 de agosto la fecha 36 con sorprendentes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

 DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL 

  • Mayra Yetzabeth Lopez Lazaro
  • Enrique Kadena Odo
  • Erwin Vega Castillo
  • Oscar Paul Navarro Bellido
  • Sebastian Alberto Andreu Riveros
  • Juan Carlos García Dantas
  • Juan Samuel Antonio Carlos
  • Sandro Martín Silva Castro
  • Luis Antonio Alemán Nakamine
  • Paola Claudia Alaya Tejeda

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  • Carlos Miguel Gutierrez Ilizarbe

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE

  • Verónica Edme Silva Carrasco

AUDÍFONOS HUAWEI FREEBUDS 6i

  • Fredy Pachas Atuncar

UNA CAMISETA DE LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL

  • Luis Eduardo Guevara Yerén

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 4 de septiembre.

Más información en clubfcc.com.

Club FCC

