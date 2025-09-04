La Fecha 37 del Club FCC: los premios y la lista de los ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC festejó este jueves 4 de Septiembre la fecha 37 con sorprendentes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza

César Enrique Elguera Barrenechea

JOHN LAZARO BACKUS

Susan Santillan

Luis Anthony Alcántara Blas

Jaime Alonso Agurto Quispe

Carlos Eduardo Aponte Mendoza

MICHAEL BACILIO

Carlos Alberto Delgado Olivera

Jorge Luis Mendoza Samamè

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901

Gianfranco Altamirano

Renzo Luján Salvatierra

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

LUIS GILBERTO MERE BRAMON

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE



GABRIEL YSUIZA FLORES

UNA CAMISETA OFICIAL DE UNIVERSITARIO ALTERNA



RUBÉN JAVIER MATOS CHURA

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 11 de septiembre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.