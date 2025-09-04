Últimas Noticias
La Fecha 37 del Club FCC: los premios y la lista de los ganadores

Fecha 37 del Club FCC
Fecha 37 del Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC festejó este jueves 4 de Septiembre la fecha 37 con sorprendentes premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.

El Club FCC festejó este jueves 4 de Septiembre la fecha 37 con sorprendentes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

  • Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza
  • César Enrique Elguera Barrenechea
  • JOHN LAZARO BACKUS
  • Susan Santillan
  • Luis Anthony Alcántara Blas
  • Jaime Alonso Agurto Quispe
  • Carlos Eduardo Aponte Mendoza
  • MICHAEL BACILIO
  • Carlos Alberto Delgado Olivera
  • Jorge Luis Mendoza Samamè

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901

  • Gianfranco Altamirano
  • Renzo Luján Salvatierra

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  • LUIS GILBERTO MERE BRAMON 

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE

  • GABRIEL YSUIZA FLORES

UNA CAMISETA OFICIAL DE UNIVERSITARIO ALTERNA

  • RUBÉN JAVIER MATOS CHURA 

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 11 de septiembre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

Club FCC

