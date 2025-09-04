La Fecha 37 del Club FCC: los premios y la lista de los ganadores

El Club FCC festejó este jueves 4 de Septiembre la fecha 37 con sorprendentes premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.
El Club FCC festejó este jueves 4 de Septiembre la fecha 37 con sorprendentes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL
- Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza
- César Enrique Elguera Barrenechea
- JOHN LAZARO BACKUS
- Susan Santillan
- Luis Anthony Alcántara Blas
- Jaime Alonso Agurto Quispe
- Carlos Eduardo Aponte Mendoza
- MICHAEL BACILIO
- Carlos Alberto Delgado Olivera
- Jorge Luis Mendoza Samamè
DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901
- Gianfranco Altamirano
- Renzo Luján Salvatierra
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- LUIS GILBERTO MERE BRAMON
UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE
- GABRIEL YSUIZA FLORES
UNA CAMISETA OFICIAL DE UNIVERSITARIO ALTERNA
- RUBÉN JAVIER MATOS CHURA
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 11 de septiembre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.