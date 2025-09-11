La Fecha 38 del Club FCC: estos son los premios y la lista de los ganadores

El Club FCC celebró este jueves 11 de Septiembre la fecha 38 con increíbles premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL
- Juan Guillermo Garcia Garamendi
- Ketzel Galvez
- Claudia Isabel Aguilar Esquia
- DIEGO ANDREE GARCIA DELGADO
- Oscar Paul Navarro Bellido
- Alfredo Romero Quispe
- Jesús Cabrera
- Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza
- José Mariano Canasas Villa
- Christian Ricardo Carhuavilca Luna
DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901
- Carlos patron Indacochea
- Santiago Meneses
CUATRO ENTRADAS DOBLES SPORT BOYS VS. COMERCIANTES UNIDOS (SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE)
- Karen Esther Tavara Silvera
- JORGE LUIS SOLANO CASTILLO
- Luis Guillermo Diaz Valencia
- Carlos Humberto Puertas Alvarado
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Pedro Ángel Raymundo Alarcón
UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE
- Luis Alejandro Bardales Grados
UN HUAWEI WATCH FIT 3
Kevin William Agurto Espinoza
UNA CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL
Renzo Javier Tuesta Riera
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 18 de septiembre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.