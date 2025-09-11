La Fecha 38 del Club FCC: estos son los premios y la lista de los ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC festejó este jueves 11 de Septiembre la fecha 38 con increíbles premios. Conoce a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

Juan Guillermo Garcia Garamendi

Ketzel Galvez

Claudia Isabel Aguilar Esquia

DIEGO ANDREE GARCIA DELGADO

Oscar Paul Navarro Bellido



Alfredo Romero Quispe

Jesús Cabrera

Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza

José Mariano Canasas Villa

Christian Ricardo Carhuavilca Luna

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901

Carlos patron Indacochea

Santiago Meneses

CUATRO ENTRADAS DOBLES SPORT BOYS VS. COMERCIANTES UNIDOS (SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE)

Karen Esther Tavara Silvera

JORGE LUIS SOLANO CASTILLO

Luis Guillermo Diaz Valencia

Carlos Humberto Puertas Alvarado

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

Pedro Ángel Raymundo Alarcón

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE

Luis Alejandro Bardales Grados

UN HUAWEI WATCH FIT 3

Kevin William Agurto Espinoza

UNA CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL

Renzo Javier Tuesta Riera

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 18 de septiembre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.