La Fecha 38 del Club FCC: estos son los premios y la lista de los ganadores

Ganadores de la Fecha 38 del Club FCC
Redacción RPP

El Club FCC celebró este jueves 11 de Septiembre la fecha 38 con increíbles premios. Revisa los detalles y el listado de los ganadores.

El Club FCC festejó este jueves 11 de Septiembre la fecha 38 con increíbles premios. Conoce a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

  • Juan Guillermo Garcia Garamendi
  • Ketzel Galvez
  • Claudia Isabel Aguilar Esquia
  • DIEGO ANDREE GARCIA DELGADO
  • Oscar Paul Navarro Bellido
  • Alfredo Romero Quispe
  • Jesús Cabrera
  • Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza
  • José Mariano Canasas Villa
  • Christian Ricardo Carhuavilca Luna

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901

  • Carlos patron Indacochea
  • Santiago Meneses

CUATRO ENTRADAS DOBLES SPORT BOYS VS. COMERCIANTES UNIDOS (SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE)

  • Karen Esther Tavara Silvera
  • JORGE LUIS SOLANO CASTILLO
  • Luis Guillermo Diaz Valencia
  • Carlos Humberto Puertas Alvarado

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  • Pedro Ángel Raymundo Alarcón

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE 

  • Luis Alejandro Bardales Grados 

UN HUAWEI WATCH FIT 3

Kevin William Agurto Espinoza 


UNA CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL 

Renzo Javier Tuesta Riera

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 18 de septiembre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

Club FCC

