La Fecha 39 del Club FCC: lista de premios y ganadores

Ganadores de la Fecha 39 del Club FCC
Ganadores de la Fecha 39 del Club FCC | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC celebró este jueves 18 de Septiembre la fecha 39 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC festejó este jueves 18 de Septiembre la fecha 39 con increíbles premios. Conoce a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL

  • Erwin Mafaldo Gastelú
  • Matias Alexander Mogollon Armas
  • Aldo Ernesto Ramirez Velarde
  • Ketty isabel Jauregui melendez
  • Juan Antonio Azañero Escalante
  • Sebastian Alberto Andreu Riveros
  • Luis Carlos Rios Barba
  • Alfredo Renato Pintado Valle
  • Gissella Flores Diaz
  • Juan Humberto venero Jara

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901 

César Isidro Livelli Saavedra
Sebastian Alonso Vargas Tinoco

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  • Eduardo Maldonado Fernandez

UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE 

  • Paul Marcel Ramos Salinas

UN HUAWEI FREECLIP 

  •  Johan Davis Canchari Barzola

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 25 de septiembre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

Club FCC

