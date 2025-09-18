La Fecha 39 del Club FCC: lista de premios y ganadores

El Club FCC celebró este jueves 18 de Septiembre la fecha 39 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL
- Erwin Mafaldo Gastelú
- Matias Alexander Mogollon Armas
- Aldo Ernesto Ramirez Velarde
- Ketty isabel Jauregui melendez
- Juan Antonio Azañero Escalante
- Sebastian Alberto Andreu Riveros
- Luis Carlos Rios Barba
- Alfredo Renato Pintado Valle
- Gissella Flores Diaz
- Juan Humberto venero Jara
DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901
César Isidro Livelli Saavedra
Sebastian Alonso Vargas Tinoco
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Eduardo Maldonado Fernandez
UNA MEMBRESÍA ANUAL EN EL GIMNASIO B2 BE BALANCE
- Paul Marcel Ramos Salinas
UN HUAWEI FREECLIP
- Johan Davis Canchari Barzola
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 25 de septiembre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.