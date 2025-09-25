La Fecha 40 del Club FCC: lista de premios y ganadores

El Club FCC celebró este jueves 25 de Septiembre la fecha 40 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.
Premio 1 – Pases dobles Tour Blanquiazul:
- Antonio Moreno
- Johan Davis Canchari Barzola
- Mariangela Sánchez Matos
- Robert Edgar Robert
- Víctor Raul Torre Najarro
- Liz Alicia Maccha Huaytan
- Rolando David Novoa Jara
- Ricardo Gayoso
- Juan Pablo Sanchez Brenner
- Julio Juan Canales Yauyo
Packs Blanquiazules (Tienda 1901):
- Alfredo Ivan Guerra Altamirano
- Ricardo Camacho
Camiseta personalizada GS Sport:
- Sebastián Huapaya
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 2 de octubre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.