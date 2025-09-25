La Fecha 40 del Club FCC: lista de premios y ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC festejó este jueves 25 de Septiembre la fecha 40 con grandes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

Premio 1 – Pases dobles Tour Blanquiazul:

Antonio Moreno

Johan Davis Canchari Barzola

Mariangela Sánchez Matos

Robert Edgar Robert

Víctor Raul Torre Najarro

Liz Alicia Maccha Huaytan

Rolando David Novoa Jara

Ricardo Gayoso

Juan Pablo Sanchez Brenner

Julio Juan Canales Yauyo





Packs Blanquiazules (Tienda 1901):

Alfredo Ivan Guerra Altamirano

Ricardo Camacho

Camiseta personalizada GS Sport:

Sebastián Huapaya

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 2 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.