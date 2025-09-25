Últimas Noticias
La Fecha 40 del Club FCC: lista de premios y ganadores

Fecha 40 del Club FCC
Fecha 40 del Club FCC | Fuente: Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC celebró este jueves 25 de Septiembre la fecha 40 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.

El Club FCC festejó este jueves 25 de Septiembre la fecha 40 con grandes premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

Premio 1 – Pases dobles Tour Blanquiazul:

  • Antonio Moreno
  • Johan Davis Canchari Barzola
  • Mariangela Sánchez Matos
  • Robert Edgar Robert
  • Víctor Raul Torre Najarro
  • Liz Alicia Maccha Huaytan
  • Rolando David Novoa Jara
  • Ricardo Gayoso
  • Juan Pablo Sanchez Brenner
  • Julio Juan Canales Yauyo

Packs Blanquiazules (Tienda 1901):

  • Alfredo Ivan Guerra Altamirano
  • Ricardo Camacho

 Camiseta personalizada GS Sport:

  • Sebastián Huapaya

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 2 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

Club FCC

