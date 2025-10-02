La Fecha 41 del Club FCC: conoce la lista de premios y ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC celebró este jueves 2 de Octubre la fecha 41 con grandes premios. Conoce a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

Premio 1: DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁBADO 04 DE OCTUBRE)

Luis Oswaldo Jave Picon

Jonathan Enrique Choquehuanca huanca

Fresia llenque Baella

Carlos Koctong Choy

Erwin Vega Castillo

Anthony Adriano Rivas Olano

Martin Núñez

Abner Wilfredo Piña Chacon

César Enrique Elguera Barrenechea

Paola Claudia Alaya Tejeda

Premio 2: DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901

Daniel Eduardo Uria Lopez

Nestor Alberto Angulo Neyra





UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

Victor Hugo Davila Rojas

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 9 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.