La Fecha 41 del Club FCC: conoce la lista de premios y ganadores

El Club FCC celebró este jueves 2 de Octubre la fecha 41 con sorprendentes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.
Premio 1: DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁBADO 04 DE OCTUBRE)
- Luis Oswaldo Jave Picon
- Jonathan Enrique Choquehuanca huanca
- Fresia llenque Baella
- Carlos Koctong Choy
- Erwin Vega Castillo
- Anthony Adriano Rivas Olano
- Martin Núñez
- Abner Wilfredo Piña Chacon
- César Enrique Elguera Barrenechea
- Paola Claudia Alaya Tejeda
Premio 2: DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901
- Daniel Eduardo Uria Lopez
- Nestor Alberto Angulo Neyra
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Victor Hugo Davila Rojas
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 9 de octubre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.