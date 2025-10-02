Últimas Noticias
La Fecha 41 del Club FCC: conoce la lista de premios y ganadores

Fecha 41 del Club FCC
Fecha 41 del Club FCC | Fuente: Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Club FCC celebró este jueves 2 de Octubre la fecha 41 con sorprendentes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.

El Club FCC celebró este jueves 2 de Octubre la fecha 41 con grandes premios. Conoce a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores.

Premio 1: DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁBADO 04 DE OCTUBRE)

  • Luis Oswaldo Jave Picon
  • Jonathan Enrique Choquehuanca huanca
  • Fresia llenque Baella
  • Carlos Koctong Choy
  • Erwin Vega Castillo
  • Anthony Adriano Rivas Olano
  • Martin Núñez
  • Abner Wilfredo Piña Chacon
  • César Enrique Elguera Barrenechea
  • Paola Claudia Alaya Tejeda

Premio 2: DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901

  • Daniel Eduardo Uria Lopez
  • Nestor Alberto Angulo Neyra

 UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT

  • Victor Hugo Davila Rojas

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 9 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

Club FCC

