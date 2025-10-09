La Fecha 42 del Club FCC: la lista de premios y ganadores

El Club FCC celebró este jueves 9 de Octubre la fecha 42 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.
Diez ganadores de PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁBADO 11 DE OCTUBRE)
- Luis Antonio Odar Cumpa
- Daniel Eduardo Uria Lopez
- Ketzel Galvez
- Ana Isabel Agapito Sung
- Luis Ernesto Valdivia Tovar
- Carlos Alberto Bernaola Matto
- Jannet Aymara
- Gonzalo Ernesto Mendivil Herrera
- Adrian Alejandro Vizcarra Palomino
- Julio César Andrade Campomanes
DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901:
- Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza
- Jose Antonio Romero
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT!
- Carlos Eduardo Zapata Euscate
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 16 de octubre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.