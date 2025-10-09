La Fecha 42 del Club FCC: la lista de premios y ganadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Club FCC celebró este jueves 9 de Octubre la fecha 42 con increíbles premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores

Diez ganadores de PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁBADO 11 DE OCTUBRE)

Luis Antonio Odar Cumpa

Daniel Eduardo Uria Lopez

Ketzel Galvez

Ana Isabel Agapito Sung

Luis Ernesto Valdivia Tovar

Carlos Alberto Bernaola Matto

Jannet Aymara

Gonzalo Ernesto Mendivil Herrera

Adrian Alejandro Vizcarra Palomino

Julio César Andrade Campomanes

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901:

Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza

Jose Antonio Romero

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT!

Carlos Eduardo Zapata Euscate

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 16 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.