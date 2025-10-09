Últimas Noticias
La Fecha 42 del Club FCC: la lista de premios y ganadores

Fecha 42 del Club FCC
Fecha 42 del Club FCC | Fuente: Club FCC
Redacción RPP

por Redacción RPP

El Club FCC celebró este jueves 9 de Octubre la fecha 42 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.

El Club FCC celebró este jueves 9 de Octubre la fecha 42 con increíbles premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores

Diez ganadores de PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁBADO 11 DE OCTUBRE)

  • Luis Antonio Odar Cumpa
  • Daniel Eduardo Uria Lopez
  • Ketzel Galvez
  • Ana Isabel Agapito Sung
  • Luis Ernesto Valdivia Tovar
  • Carlos Alberto Bernaola Matto
  • Jannet Aymara
  • Gonzalo Ernesto Mendivil Herrera
  • Adrian Alejandro Vizcarra Palomino
  • Julio César Andrade Campomanes

DOS PACKS BLANQUIAZULES - TIENDA 1901:

  • Patrick Francoise Gabriel Jordan Meza
  • Jose Antonio Romero

UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT! 

  • Carlos Eduardo Zapata Euscate

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 16 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

