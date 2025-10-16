La Fecha 43 del Club FCC: lista de premios y ganadores

El Club FCC celebró este jueves 16 de Octubre la fecha 43 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.
DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁB. 18).
- Juan Daniel Risco Espinoza
- Sebastian Reategui Palacios
- LUIS LEE BAZAN
- Claudia Isabel Aguilar Esquia
- Gonzalo Martin Castro campos
- Ricardo Vignolo
- Joel Victor Gomez Correa
- Victor Torres Godoy
- Jorge Daniel Arpi Mestanza
- Rodrigo Bonilla
PACK BLANQUIAZUL - TIENDA 1901
- Luis Gustavo Ramos Coronado
TURRÓN DOÑA PEPA - ALIANZA LIMA
- Juan Carlos Barriente Castillo
UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT
- Cesar David Alejos Davila
Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.
La próxima fecha se realizará el jueves 23 de octubre.
Para participar regístrate en clubfcc.com.