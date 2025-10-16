Últimas Noticias
La Fecha 43 del Club FCC: lista de premios y ganadores

Fecha 43 del Club FCC
El Club FCC celebró este jueves 16 de Octubre la fecha 43 con grandes premios. Los detalles y el listado de los ganadores a continuación.

El Club FCC festejó el 16 de Octubre la fecha 43 con increíbles premios. Revisa a continuación todos los pormenores y el listado completo de los ganadores

DIEZ PASES DOBLES TOUR BLANQUIAZUL (SÁB. 18).

  • Juan Daniel Risco Espinoza
  • Sebastian Reategui Palacios
  • LUIS LEE BAZAN
  • Claudia Isabel Aguilar Esquia
  • Gonzalo Martin Castro campos
  • Ricardo Vignolo
  • Joel Victor Gomez Correa
  • Victor Torres Godoy
  • Jorge Daniel Arpi Mestanza
  • Rodrigo Bonilla

PACK BLANQUIAZUL - TIENDA 1901 

  • Luis Gustavo Ramos Coronado

TURRÓN DOÑA PEPA - ALIANZA LIMA 

  • Juan Carlos Barriente Castillo


UNA CAMISETA PERSONALIZADA GS SPORT 

  • Cesar David Alejos Davila

Los ganadores serán contactados por el equipo del Club FCC dentro de las 48 horas posteriores a la premiación al número de WhatsApp que brindaron al momento de registrarse.

La próxima fecha se realizará el jueves 23 de octubre.

Para participar regístrate en clubfcc.com.

Club FCC

