Al volante con RPP te premia: estos son los ganadores

Redacción RPP

Conoce a los afortunados de la comunidad de 'Al volante con RPP' que se llevaron increíbles premios.

¡Atención, comunidad de Al Volante con RPP! Estos son los ganadores seleccionados directamente de nuestra comunidad. Gracias por ser parte y mantenerse siempre conectados.

¿Qué es 'Al volante con RPP'?

Al Volante con RPP es un espacio creado especialmente para taxistas, mototaxistas, choferes de buses y todos aquellos que se dedican al transporte público formal y son parte de nuestra gran audiencia radial. 

Buscamos fortalecer la confianza con nuestros oyentes y construir una comunidad que les aporte valor cada día, con información útil, encuestas, noticias de interés, consejos de salud y mucho más.

Además, los miembros de nuestra comunidad podrán participar en sorteos y beneficios exclusivos.

Premios de 'Al volante con RPP'

PREMIO: 05 Vales de consumo GNV

  • Manuel Marquez Vílchez
  • Carlos Enrique Valverde Cueva
  • Gian Karlo Rosillo Preciado
  • Melchor Huaypar Chaucca
  • Victor Peña Flores

PREMIO: 01 Camiseta oficial de ALIANZA LIMA 2025 Blanca visita             

  • Luis León

¿Aún no te has unido a 'Al volante con RPP'? 

Únete y participa aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VbBi4AyA89MiLgmvZc2O


