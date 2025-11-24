Últimas Noticias
Al volante con RPP te premia: lista de los ganadores

Al volante con RPP de esta semana
Al volante con RPP de esta semana | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce a los afortunados de la comunidad de 'Al volante con RPP' que se llevaron increíbles premios.

¡Atención, comunidad de Al Volante con RPP! A continuación, revisa a los ganadores seleccionados directamente de nuestra comunidad. Gracias por ser parte y mantenerse siempre conectados.

¿Qué es 'Al volante con RPP'?

Al Volante con RPP es un espacio creado especialmente para taxistas, mototaxistas, choferes de buses y todos aquellos que se dedican al transporte público formal y son parte de nuestra gran audiencia radial. 

Buscamos fortalecer la confianza con nuestros oyentes y construir una comunidad que les aporte valor cada día, con información útil, encuestas, noticias de interés, consejos de salud y mucho más.

Además, los miembros de nuestra comunidad podrán participar en sorteos y beneficios exclusivos.

Premios de 'Al volante con RPP'

05 Vales de consumo GNV    

  • Max Florentini Egoavil
  • Marcos Bermúdez
  • Antonio Jhon Ramos Palpa
  • Juan Pérez García
  • Nelson Orlando Rivadeneyra Pérez

01 Camiseta de Cienciano Local 2025

  • Miguel Angel Matos Morillo

¿Aún no te has unido a 'Al volante con RPP'? 

Únete y participa aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VbBi4AyA89MiLgmvZc2O

Al volante con RPP

