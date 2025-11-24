Al volante con RPP te premia: lista de los ganadores

¡Atención, comunidad de Al Volante con RPP! A continuación, revisa a los ganadores seleccionados directamente de nuestra comunidad. Gracias por ser parte y mantenerse siempre conectados.
¿Qué es 'Al volante con RPP'?
Al Volante con RPP es un espacio creado especialmente para taxistas, mototaxistas, choferes de buses y todos aquellos que se dedican al transporte público formal y son parte de nuestra gran audiencia radial.
Buscamos fortalecer la confianza con nuestros oyentes y construir una comunidad que les aporte valor cada día, con información útil, encuestas, noticias de interés, consejos de salud y mucho más.
Además, los miembros de nuestra comunidad podrán participar en sorteos y beneficios exclusivos.
Premios de 'Al volante con RPP'
05 Vales de consumo GNV
- Max Florentini Egoavil
- Marcos Bermúdez
- Antonio Jhon Ramos Palpa
- Juan Pérez García
- Nelson Orlando Rivadeneyra Pérez
01 Camiseta de Cienciano Local 2025
- Miguel Angel Matos Morillo
¿Aún no te has unido a 'Al volante con RPP'?
Únete y participa aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VbBi4AyA89MiLgmvZc2O