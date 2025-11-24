Al volante con RPP te premia: lista de los ganadores

Conoce a los afortunados de la comunidad de 'Al volante con RPP' que se llevaron increíbles premios.

¡Atención, comunidad de Al Volante con RPP! A continuación, revisa a los ganadores seleccionados directamente de nuestra comunidad. Gracias por ser parte y mantenerse siempre conectados.

¿Qué es 'Al volante con RPP'?

Al Volante con RPP es un espacio creado especialmente para taxistas, mototaxistas, choferes de buses y todos aquellos que se dedican al transporte público formal y son parte de nuestra gran audiencia radial.

Buscamos fortalecer la confianza con nuestros oyentes y construir una comunidad que les aporte valor cada día, con información útil, encuestas, noticias de interés, consejos de salud y mucho más.

Además, los miembros de nuestra comunidad podrán participar en sorteos y beneficios exclusivos.

Premios de 'Al volante con RPP'

05 Vales de consumo GNV

Max Florentini Egoavil

Marcos Bermúdez

Antonio Jhon Ramos Palpa

Juan Pérez García

Nelson Orlando Rivadeneyra Pérez



01 Camiseta de Cienciano Local 2025

Miguel Angel Matos Morillo

¿Aún no te has unido a 'Al volante con RPP'?

Únete y participa aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VbBi4AyA89MiLgmvZc2O