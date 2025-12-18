¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina Apuesta Total 2025!

Con fútbol, carácter y una identidad bien marcada, Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Femenina Apuesta Total, reafirmando su dominio del fútbol femenino.

Alianza Lima cerró una temporada memorable en la Liga Peruana Femenina al levantar el título tras una campaña sólida, intensa y llena de momentos decisivos. Las blanquiazules demostraron jerarquía en cada etapa del torneo, combinando experiencia y juventud para imponerse en los partidos clave y consolidarse como el equipo más regular del campeonato. El título es el reflejo de un proyecto deportivo serio, que apuesta por el crecimiento sostenido del fútbol femenino en el país.

El camino al campeonato estuvo marcado por actuaciones individuales determinantes y un funcionamiento colectivo que hizo la diferencia. Jugadoras como Adriana Lúcar, Raphina y Annaysa Afonso fueron piezas fundamentales dentro de un plantel que nunca perdió el foco, incluso en los momentos de mayor presión. A esto se sumó el trabajo del comando técnico, que supo leer cada partido y potenciar al equipo en las instancias decisivas.

Con el aliento constante de su hinchada y una identidad que se mantiene firme dentro y fuera de la cancha, Alianza Lima vuelve a celebrar un título que fortalece su historia y su protagonismo en el fútbol femenino peruano. Un campeonato que no solo se festeja hoy, sino que marca el camino para seguir creyendo y compitiendo al más alto nivel.

Apuesta Total reafirma su compromiso con el deporte femenino nacional apoyando no solo a Alianza Lima, sino también a Universitario y a los demás clubes que forman parte de la Liga Femenina, impulsando la profesionalización, la visibilidad y nuevas oportunidades para las futbolistas. Porque apostar por el fútbol femenino es creer en su presente y, sobre todo, en su futuro.

