Bitel impulsa la educación digital en 11 colegios a nivel nacional

La empresa tecnológica celebra su 11.º aniversario reafirmando su compromiso con la inclusión educativa y la reducción de la brecha digital en el Perú.

En muchos colegios del Perú, aprender con tecnología sigue siendo un sueño lejano. Sin embargo, para cientos de estudiantes de zonas rurales, ese sueño empezó a hacerse realidad gracias a una iniciativa que busca cambiar el rumbo de la educación.

En su 11.º aniversario, Bitel ha llevado equipos tecnológicos y conectividad a 11 instituciones educativas en distintas regiones del país, reafirmando su compromiso con una educación más equitativa y digital para todos.

Estudiantes de zonas rurales acceden a nuevas herramientas digitales que fortalecen su aprendizaje diario. | Fuente: Bitel

Tecnología que conecta oportunidades

A través de sus oficinas regionales, Bitel busca llevar herramientas digitales a comunidades con recursos limitados, fomentando entornos de aprendizaje modernos y participativos. Las entregas se realizaron en colegios de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huaraz, Lambayeque, Ucayali, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Lima, beneficiando a cientos de estudiantes.

Entre los equipos entregados destacan computadoras, tablets y proyectores, dispositivos que permitirán mejorar la experiencia educativa y fortalecer las capacidades docentes.

Esta acción se enmarca en el objetivo de la empresa de acercar la tecnología a todos los peruanos, contribuyendo al desarrollo educativo y al cierre de la brecha digital. “Desde Bitel reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo sostenible. Sabemos que el acceso a la tecnología puede marcar una diferencia significativa en el futuro de los estudiantes y sus comunidades. Estas entregas reflejan nuestra visión de un Perú más conectado, donde todos tengan la posibilidad de aprender y crecer con las mismas oportunidades”, señaló Mr. Duc (Anh Duc Pham), CEO de Bitel Perú.

Docentes y autoridades locales agradecieron la iniciativa de Bitel, que promueve la inclusión y la educación digital en el Perú. | Fuente: Bitel

Voces que inspiran: el impacto en las aulas

Docentes y directores de las instituciones beneficiadas resaltaron el impacto positivo de esta iniciativa. Desde regiones como Ucayali, Loreto y Ayacucho, manifestaron que “gracias a Bitel, hoy la enseñanza brilla más en nuestros colegios; las herramientas tecnológicas como televisores, laptops y proyectores mejoran las condiciones de aprendizaje y motivan a los estudiantes a seguir soñando con un futuro mejor”.

Una de las directoras agregó: “Estas donaciones representan esperanza y progreso, sobre todo en zonas rurales donde la educación es el motor del desarrollo”.

Conectando sueños, impulsando el talento

Con esta acción, Bitel reafirma su propósito de construir un país más equitativo e inclusivo, donde la tecnología sea una aliada del aprendizaje.

La empresa continúa extendiendo su presencia en todo el territorio nacional para conectar sueños, impulsar el talento y transformar vidas a través de la educación digital.