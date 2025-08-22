Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

Prestamype ofrece préstamos estando en Infocorp que destacan por su rapidez, seguridad y beneficios diseñados para quienes buscan nuevas oportunidades de financiamiento.

¿Necesitas dinero y los bancos no te aprueban por estar en Infocorp? Miles de peruanos se enfrentan a este mismo obstáculo cuando buscan ordenar sus deudas, invertir en un negocio o cubrir una emergencia. Sin embargo, hoy existe una opción que rompe con estas limitaciones y abre las puertas al financiamiento inclusivo.

Los préstamos estando en Infocorp de Prestamype permiten acceder a montos que van desde S/15 mil hasta S/2 millones, con tasas de interés desde 1.19 % mensual, plazos de hasta 6 años y desembolsos en tan solo 15 días. Una alternativa segura, flexible y respaldada por la Fintech peruana inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019), reconocida entre las 100 mejores startups del país según Forbes.

¿Cuáles son los beneficios de un préstamo estando en Infocorp?

Prestamype se ha consolidado como una de las startups más confiables en el Perú, respaldada por inversionistas internacionales y reconocida por Forbes entre las 100 mejores del país. Su propuesta es clara: brindar seguridad, confianza y condiciones justas para quienes necesitan financiamiento sin ser descartados por su situación crediticia.

Entre los beneficios que ofrece Prestamype destacan:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.19 %.

Plazos de 1 hasta 6 años , renovables previa evaluación.

, renovables previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no descarta a quienes están en Infocorp o no tienen historial crediticio.

que no descarta a quienes están en Infocorp o no tienen historial crediticio. Desembolso rápido : en promedio 15 días.

: en promedio 15 días. Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.

Estos son los requisitos para acceder a un préstamo

Para acceder a este financiamiento es indispensable contar con un inmueble. Puede ser una casa, departamento, oficina o local comercial, siempre que esté inscrito en la SUNARP y libre de cargas legales en la municipalidad o en los Registros Públicos.

La ubicación del inmueble debe encontrarse en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. Con estas condiciones, el solicitante puede precalificar a un préstamo sin temor a ser rechazado por su historial en Infocorp.

Si necesitas capital para ordenar tus deudas, invertir en un negocio o resolver una urgencia, Prestamype es la alternativa. Solicitar un préstamo estando en Infocorp a través de Prestamype es seguro y rápido. INGRESA AQUÍ.