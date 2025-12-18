¡Diviértete y gana en el Clásico Femenino Apuesta Total!

Alianza Lima liderada por Rafinha Márquez, Adriana Lúcar y Shashenka Porras se baten a duelo en una final de infarto contra Universitario que es liderado por Catalina Usme, Cindy Novoa y Valerie Gherson
Este partido no es sólo una final, es el choque de dos historias de garra, entrega y pasión. Alianza Lima y Universitario han mostrado su temple en las semifinales, y ahora todo se juega en 90 minutos cargados de expectativa. Con goles, atajadas, estrategia y el aliento de sus hinchadas, esta final femenina tiene todo para convertirse en un clásico inolvidable del fútbol femenino.
