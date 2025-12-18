¡Diviértete y gana en el Clásico Femenino Apuesta Total!

Universitario y Alianza Lima nos tienen preparado otra final de infarto en la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total. ¿Quién crees que se llevará la Victoria? Apuesta Total te lo cuenta en esta nota:

Alianza Lima liderada por Rafinha Márquez, Adriana Lúcar y Shashenka Porras se baten a duelo en una final de infarto contra Universitario que es liderado por Catalina Usme, Cindy Novoa y Valerie Gherson

Este partido no es sólo una final, es el choque de dos historias de garra, entrega y pasión. Alianza Lima y Universitario han mostrado su temple en las semifinales, y ahora todo se juega en 90 minutos cargados de expectativa. Con goles, atajadas, estrategia y el aliento de sus hinchadas, esta final femenina tiene todo para convertirse en un clásico inolvidable del fútbol femenino.

