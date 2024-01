Enero trae la noche crema y la noche blanquiazul

Conoce un poco más acerca de ambas presentaciones.

Se extraña el fútbol nuestro de cada día y es que han pasado más de dos meses desde aquella final en Matute que le terminó dando la estrella 27 a Universitario de Deportes. Los hinchas ya guardaron en la memoria la temporada 2023 y están listos para una nueva en la que los íntimos buscarán revancha y malograrle la fiesta del centenario al compadre que apuntará a celebrarlo con broche de oro.

Los dos equipos se han reforzado, algunos se marcharon y otros llegaron con la maleta llena de ilusiones. El momento de presentarse ante los hinchas ha llegado. El próximo clásico de enero tendrá elementos extra ya que se jugará también pensando en quién llevará más gente, quién hará la mejor presentación y quién jugará mejor ante los rivales internacionales de turno.

Noche blanquiazul: día y escenario poco habitual

La sanción impuesta al Estadio Alejandro Villanueva, privará a los hinchas de disfrutar en casa la presentación del plantel aliancista para este 2024, por eso se tuvieron que mudar al Estadio Nacional y debido a la agenda del coloso de José Díaz, el único día disponible es el lunes 15 de enero. El lleno total está garantizado, las entradas se agotaron rápidamente y no hay lunes que impida que la hinchada, en este caso de Alianza, vuelva a decir presente.

Desde las 9:00pm, se presentará el plantel de este año, que tiene como gran novedad, las ausencias de Jairo Concha, Josepmir Ballón, Carlos Zambrano y Christian Cueva, pero la continuidad de Hernán Barcos, Gabriel Costa y Angelo Campos. El técnico colombiano Alejandro Restrepo tendrá su primer contacto con la hinchada y dará su primer examen ante un campeón de Copa Libertadores: El Once Caldas de Colombia, lo mismo harán los flamantes refuerzos íntimos, los peruanos Catriel Cabellos (Racing Club), Renzo Garcés (César Vallejo), Jhamir D’ Arrigo (Melgar), el recientemente nacionalizado Kevin Serna (ADT) y los foráneos Adrián Arreguí y Juan Pablo Freytes de Argentina, Jiovany Ramos y Cecilio Waterman de Panamá además del uruguayo proveniente de Peñarol Sebastián Rodríguez, para muchos el gran jale de Alianza para esta temporada.

El rival de turno será Once Caldas, el equipo colombiano que logró alzarse con la Copa Libertadores en 2004. La pasada temporada, enfrentó una doble eliminación al no poder clasificar a los cuadrangulares e incluso se vio amenazado con el descenso. A pesar de contar con Dayro Moreno, el segundo máximo anotador con 20 goles, no logró tener una temporada decente. Sorprendentemente, el equipo de Manizales ha experimentado dificultades para alcanzar instancias finales durante 9 torneos consecutivos. Hernán Darío Herrera es el director técnico de esta temporada y el encargado de brindar alegría a los aficionados que han sufrido en varias temporadas anteriores.

La historia más reciente de las presentaciones de Alianza Lima cuenta que el año pasado, los íntimos enfrentaron a Junior de Barranquilla y lo derrotaron por 2 goles a 1, anotaron aquel día Pablo Lavandeira y Gabriel Costa en una tarde victoriana que colmó el Estadio de ‘Matute’ y que disfrutó de fútbol, música y gastronomía.

Noche crema: una noche diferente, la noche del centenario

El sábado 20 de enero, el Estadio Monumental lucirá el primer lleno del año en lo que será la noche del centenario, la presentación del campeón vigente y de un plantel que quedará para la historia, pues el 7 de agosto de este año, Universitario de Deportes apagará 100 velas.

Sin Fossati, flamante técnico de la selección peruana, pero con Fabián Bustos al mando, Universitario presentará a la gran mayoría del plantel campeón y a sus refuerzos nacionales e internacionales como Christofer Olivares (Cusco FC), el portero uruguayo Sebastián Britos; campeón con Liverpool de su país y el delantero argentino Diego Dorregaray. Para esa noche se habla también de la presentación de Jairo Concha ex alianza lima y de Christofer Gonzales, quien dejaría Arabia para volver al club que lo vio nacer en el año del Centenario. Otra de las grandes ausencias en la “U”, será Piero Quispe quien hace poco fue presentado como nuevo jugador de Los Pumas de México, llevando el dorsal 27 en homenaje a la estrella lograda en el 2023.

Desde las 8:00pm, más de 50 mil personas verán desfilar a jugador por jugador y luego serán testigos del tercer partido del club en este 2024. El rival será Coquimbo Unido de Chile, cuadro que quedó en el quinto lugar la pasada temporada y que logró meterse a fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro chileno es dirigido por Fernando Díaz y cuenta en sus filas con el experimentado y campeón de América con Chile, Gonzalo Jara.

El año pasado, la U con Compagnucci como entrenador, jugó la presentación ante Aucas de Ecuador y empataron sin goles.

La fiesta crema terminará por todo lo alto con la participación del argentino Diego Torres en un show que promete y que será el fin de fiesta. Acompañarán a Diego Torres, Raúl Romero y los hermanos Yaipén. Rock y cumbia sonarán por todo el Monumental en la centenaria ‘Noche crema’.

