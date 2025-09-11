Gael, el niño mariposa que transformó su vida gracias a las células madre de cordón umbilical

La historia del pequeño Gael demuestra cómo una decisión tomada al nacer puede convertirse en un seguro biológico capaz de salvar vidas y una esperanza frente a enfermedades raras como la epidermólisis bullosa. Descubre más detalles en la siguiente nota.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando Gael nació, recibió un diagnóstico complejo y desafiante: Epidermólisis bullosa, una enfermedad rara conocida como la de los “niños mariposa”. Esta noticia cambió por completo la vida de su familia, que tuvo que enfrentar un futuro lleno de incertidumbre y temor. En medio de esa realidad, sus padres encontraron una esperanza gracias a la decisión que habían tomado antes de su nacimiento, la de preservar las células madre de su cordón umbilical.

Este recurso biológico único, disponible solo en el momento del parto, se convirtió en la llave para acceder a un tratamiento innovador que abrió nuevas posibilidades en la vida de Gael.

La muestra almacenada permitió que el equipo médico del Hospital del Niño, en conjunto con el laboratorio de Criocord, diseñara un protocolo terapéutico regenerativo exclusivo para su caso. De acuerdo con el informe clínico y los testimonios de sus padres, las mejoras comenzaron a notarse desde la primera aplicación, devolviendo confianza a toda la familia. El enfoque integral aplicado a Gael incluyó:

Aplicación directa de células madre mesenquimales de cordón umbilical en las zonas afectadas.

Fibroblastos cultivados en el laboratorio de Criocord, a partir de una biopsia de su piel.

Uso de gel plaquetario autólogo, elaborado con sangre de sus propios familiares.

Cobertura con membranas de biocelulosa y amnióticas para proteger las lesiones.

Aplicación de secretoma celular para potenciar la regeneración.

Para sus padres, este tratamiento marcó un antes y un después en su historia. Hoy coinciden en que la decisión de preservar las células madre fue la mejor elección que pudieron tomar para darle a Gael una nueva oportunidad de vida.

¿Por qué son tan valiosas las células madre de cordón umbilical?

Cada nacimiento trae consigo una oportunidad única: preservar las células madre del cordón umbilical. Esta decisión, que solo puede tomarse al momento del nacimiento, brinda la posibilidad de contar con herramientas médicas reales para enfrentar más de 80 enfermedades tratables, entre ellas leucemias, anemias severas e inmunodeficiencias.

En el Perú, esta alternativa está disponible gracias a Criocord, el primer banco familiar de células madre del país, que hoy forma parte de CryoHoldco, el grupo líder en Latinoamérica y quinto en el mundo, con presencia en México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Su respaldo internacional y la solidez de ACON Investments garantizan seguridad y confianza a largo plazo para las familias.

Criocord: respaldo global, protección real

Criocord no solo conserva células madre hematopoyéticas y mesenquimales. Su compromiso está en desarrollar terapias regenerativas en alianza con médicos especialistas, como en el caso de Gael.

Al formar parte de CryoHoldco, con más de 373 617 almacenadas en Latinoamérica y presencia en Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia, ofrece estándares internacionales de seguridad y confianza. Además, cuenta con el respaldo de ACON Investments, lo que garantiza solidez y continuidad en el tiempo.

Criocord también brinda servicios adicionales para las familias:

Tamizaje Neonatal Ampliado , Tamizaje Neonatal Ampliado , que detecta más de 70 trastornos metabólicos desde el nacimiento

, , que detecta más de 70 trastornos metabólicos desde el nacimiento Prueba genética ADNTRO, que analiza más de 200 predisposiciones genéticas con unas gotas de saliva.

Una oportunidad que ocurre solo al nacer

La criopreservación de células madre es una decisión irrepetible: solo puede realizarse al momento del parto, pero su impacto puede acompañar a tu hijo toda la vida. En ese instante, los padres tienen en sus manos la posibilidad de ofrecer una herramienta médica real para proteger su salud en el futuro.

Tal como lo hicieron los padres de Gael, cada familia puede tomar hoy la decisión que marque la diferencia. Porque, cuando se trata de cuidar lo más valioso, la prevención y la ciencia se convierten en el mayor acto de amor.

Para más información sobre cómo inscribirte y conocer la experiencia completa de Gael, visita https://www.criocord.com.pe/gael/