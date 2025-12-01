LIDZ.ai redefine la venta inmobiliaria en Latinoamérica con inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya se usa para gestionar las ventas inmobiliarias de principio a fin. Con automatización, IA y datos, LIDZ.ai viene posicionándose como el aliado perfecto de las inmobiliarias que buscan conectar con sus clientes, manejar mejor los leads y tomar decisiones informadas.

Vender una vivienda es cada vez más fácil gracias a la tecnología, así lo viene demostrando LIDZ.ai, la empresa que redefine y mejora los procesos de venta inmobiliaria con el uso de inteligencia artificial (IA). Lo que antes tomaba meses para las inmobiliarias (encontrar prospectos y convertirlos), ahora puede gestionarse de forma sistemática, eficiente y con un enfoque inteligente.

Tras 20 años de experiencia en el rubro, Cornelio Saavedra (arquitecto) y Nicolás González (ingeniero civil industrial) se dieron cuenta de un problema: la calidad de la venta inmobiliaria no estaba a la altura del nivel de inversión que implica todo un proyecto. Con eso en mente fundaron LIDZ.ai, una plataforma dedicada a mejorar la prospección comercial de las inmobiliarias mediante la automatización, los datos y la IA.

“Con ayuda de la tecnología y los datos potenciamos los equipos comerciales automatizando las tareas repetitivas y captando al lead desde el primer contacto hasta la reserva, lo cual permite filtrar y calificar los leads inmobiliarios para que los ejecutivos de venta se encarguen de cerrar con quienes sí pueden y quieren comprar dicha propiedad”, comenta Saavedra.

¿Cómo funciona LIDZ?

LIDZ.ai no es solo un chatbot ni un CRM, se trata de una plataforma de inteligencia artificial que transforma la manera en que las inmobiliarias se conectan con sus clientes. Esta herramienta centraliza toda la operación comercial en un solo lugar: desde la captación y calificación de leads hasta la entrega de reportes de BI con datos cualitativos y cuantitativos, lo que facilita una toma de decisiones comercial más precisa y mejora tanto la productividad de los equipos como los resultados para la gerencia.

“Al reducir el tiempo y la fricción de los ejecutivos de ventas, ayudamos a eliminar prospectos que no pueden o no quieren comprar. Automáticamente, calificamos y prospectamos a través de notificaciones inteligentes, permitiendo que el ejecutivo se enfoque en lo que realmente importa: cerrar la venta”, comentan desde la empresa.

Resultados concretos: más reservas, menos tiempo perdido

Actualmente, todavía existen muchas inmobiliarias conservadoras que siguen dependiendo de procesos manuales para captar clientes y que no terminan de confiar en la tecnología. Para LIDZ.ai, el camino no fue fácil y uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue el miedo de los equipos de venta a ser reemplazados por la IA. Además, no entendían bien cuál era la utilidad de las herramientas y cómo podían dar resultados tangibles en tan corto tiempo.

Poco a poco LIDZ.ai fue convenciendo al mercado inmobiliario con resultados concretos. En términos de eficiencia, aumenta en promedio x5 la probabilidad de reservar una propiedad y reduce en +50% la carga del tiempo empleado en prospección comercial. Así, provoca un cambio real en el flujo de trabajo de las inmobiliarias: les ayuda a gestionar mejores leads, tomar decisiones más informadas y vender con menor fricción.

Creado por y para gente del rubro inmobiliario

¿Qué los diferencia? Saavedra y González están de acuerdo en que uno de sus principales diferenciales es el know-how desde dentro de la industria. LIDZ.ai, está hecho por personas que conocen muy bien el rubro de real state y que saben de primera mano cómo funcionan los procesos y cuáles son los puntos importantes que pueden inclinar una venta.

Otro aspecto a destacar es que su tecnología va más allá de ser solo un contacto por WhatsApp para el cliente final: detrás cuentan con más de 15 agentes de IA y toda la información de las conversaciones se conecta a los CRM para enriquecer la data cuantitativa y entregar data cualitativa del cliente.

A partir de experiencia y resultados concretos, LIDZ.ai viene creciendo y llegando a otros países. Fundada en 2023 con operaciones en Chile, hoy ya llega a Perú y Argentina. Actualmente, trabaja con más de 80 inmobiliarias, procesa más de 140 millones de dólares al mes y gestiona más de 400 000 conversaciones mensuales. De esta forma, se posiciona como un gran aliado y referente en el uso de la inteligencia artificial en el rubro.

Sobre el futuro próximo, los fundadores consideran que en unos años la tecnología permitirá comprar una propiedad de forma más rápida, transparente y con una experiencia centrada en el cliente. “Creemos que en cinco años la compra de una propiedad será mucho más parecida a la experiencia de adquirir cualquier otro bien de alto valor (...) La IA no solo hará más eficiente el proceso, sino que transformará la experiencia en algo más humano y personalizado porque permitirá a las personas enfocarse en la decisión más importante: elegir dónde y cómo quieren vivir”, comenta González.

Conoce más de LIDZ.ai visitando su web AQUÍ o su LinkedIn oficial AQUÍ.